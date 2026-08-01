قیمت امروز Kakaxa

قیمت لحظه‌ ای Kakaxa (KAKAXA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KAKAXA به USD برابر با $ 0 برای هر KAKAXA می‌ باشد.

توکن Kakaxa در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26,793 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 99.42M KAKAXA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KAKAXA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.314659 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KAKAXA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -5.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 42.93 رسیده است.

اطلاعات بازار Kakaxa (KAKAXA)

ارزش بازار $ 26.79K$ 26.79K $ 26.79K حجم (24 ساعته) $ 42.93$ 42.93 $ 42.93 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.79K$ 26.79K $ 26.79K سرمایه در گردش 99.42M 99.42M 99.42M عرضه کل 99,415,059.99 99,415,059.99 99,415,059.99

ارزش بازار فعلی Kakaxa برابر است با $ 26.79K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 42.93. عرضه در گردش KAKAXA برابر است با 99.42M، و عرضه کل آن 99415059.99 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.79K است.