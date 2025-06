DOGE

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

نامDOGE

رتبهNo.9

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار0.0078%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0.36%

تامین گردش149,757,986,383.70523

حداکثر عرضه∞

عرضه کل149,757,986,383.70523

نرخ گردش%

تاریخ صدور2013-12-12 00:00:00

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد0.000559 USDT

اوج قیمت0.7375666,2021-05-08

کمترین قیمت0.000085474399384111,2015-05-07

بلاک چین عمومیDOGE

معرفیDogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

بخش

رسانه های اجتماعی

etfindex:mc_etfindex_sourceسلب مسئولیت: داده ها توسط cmc ارائه شده و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند.