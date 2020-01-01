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برترین توکن‌ های اکوسیستم Internet Computer بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Internet Computer را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.248
-0.40%
+0.72%
+2.28%
$ 1.25B
$ 90.26K
2
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12466
+0.38%
-14.07%
+2.89%
$ 12.39M
$ 2.02M
3
ORIGYN
ORIGYN
OGY
$ 0.0011622
-0.04%
+2.37%
+20.72%
$ 9.09M
$ 14.73M
4
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.23
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 5.00M
$ 70.89K
5
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00488931
-0.18%
+0.07%
+29.97%
$ 3.32M
$ 1.94K
6
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
7
WaterNeuron
WaterNeuron
WTN
$ 0.01021023
-0.22%
-0.00%
-5.28%
$ 1.19M
$ 368.29
8
Windoge98
Windoge98
EXE
$ 0.079244
-0.79%
-0.00%
+0.96%
$ 788.08K
$ 4.02K
9
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00019699
-0.14%
-0.02%
+5.98%
$ 786.21K
$ 758.02
10
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01631
0.00%
-0.06%
-3.77%
$ 693.42K
$ 1.32M
11
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.16
0.00%
-0.02%
+41.87%
$ 691.42K
$ 6.09K
12
CRYPTO CLOUD
CRYPTO CLOUD
CLOUD
$ 0.00133203
-0.09%
+0.01%
+2.01%
$ 531.47K
$ 328.85
13
neuron ICP
neuron ICP
NICP
$ 2.86
-0.35%
+0.01%
+2.51%
$ 512.04K
$ 1.22K
14
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00055141
-0.18%
+0.02%
+16.69%
$ 449.30K
$ 167.64
15
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00068349
-0.18%
+0.00%
+3.19%
$ 397.30K
$ 17.81
16
BobIsDead
BobIsDead
DEAD
$ 0.00015698
-0.08%
-0.00%
-3.38%
$ 156.96K
$ 42.34
17
IC Ghost
IC Ghost
GHOST
$ 1.206E-5
-0.58%
+2.90%
+4.06%
$ 111.55K
--
18
MAP Technical Forecasting
MAP Technical Forecasting
MAPTF
$ 6.457E-5
+0.14%
-0.60%
+0.48%
$ 64.54K
--
19
Clown
Clown
CLOWN
$ 3.64E-5
-0.41%
+7.70%
+5.66%
$ 36.38K
--
20
Internet Doge
Internet Doge
IDOGE
$ 0.02551815
0.00%
--
+7.81%
$ 25.52K
$ 1.49
21
PHASMA
PHASMA
PHASMA
$ 8.71315E-7
-0.53%
+1.20%
+1.05%
$ 18.43K
--
22
TRAX
TRAX
TRAX
$ 1.951E-5
0.00%
+2.70%
+2.96%
$ 9.68K
--
23
CKUSDT
CKUSDT
CKUSDT
$ 0.9998
-0.03%
0.00%
0.00%
--
$ 56.95K
24
BOB
BOB
BOB
$ 0.003851
-0.31%
+0.05%
-3.70%
--
$ 15.56M

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Internet Computer چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Internet Computer به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 24 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.28B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Internet Computer چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Internet Computer که در MEXC رصد می‌شوند، توکن CLOWN با ثبت تغییر قیمتی 7.70% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Internet Computer در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 24 توکن از دسته اکوسیستم Internet Computer را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Internet Computer می‌توان به ICP, ALICE, OGY اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Internet Computer چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Internet Computer در حال حاضر حدود $1.28B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Internet Computer، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.