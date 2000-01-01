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برترین توکن‌ های فورک بیت کوین بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش فورک بیت کوین را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 204
+0.20%
+0.15%
-5.42%
$ 4.09B
$ 21.13K
2
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
$ 15.66
+0.06%
+3.30%
+6.97%
$ 313.66M
$ 6.06K
3
XEC
XEC
XEC
$ 0.000006536
-0.11%
+0.51%
-3.77%
$ 130.84M
$ 11.74B
4
Bitcoin Gold
Bitcoin Gold
BTG
$ 0.233797
0.00%
--
0.00%
$ 4.09M
$ 58.98
5
Shaicoin
Shaicoin
SHA
$ 0.01998225
-3.52%
-0.26%
-35.41%
$ 84.81K
$ 264.26

سوالات متداول

توکن‌ های فورک بیت کوین چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های فورک بیت کوین به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 5 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $4.54B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن فورک بیت کوین چیست؟
در میان توکن‌ های دسته فورک بیت کوین که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BSV با ثبت تغییر قیمتی 3.30% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن فورک بیت کوین در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 5 توکن از دسته فورک بیت کوین را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص فورک بیت کوین می‌توان به BCH, BSV, XEC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته فورک بیت کوین چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های فورک بیت کوین در حال حاضر حدود $4.54B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش فورک بیت کوین، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.