A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.
توکنومیکس Arowana (ARW): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Arowana (ARW) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای ARW که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های ARW که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی ARW را درک کردید، قیمت زنده توکن ARW را بررسی کنید!
نحوه خرید ARW
آیا علاقه مند به اضافه کردن Arowana (ARW) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش های مختلفی برای خرید ARW، از جمله کارت های اعتباری، حواله های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می کند.
تاریخچه قیمت Arowana (ARW)
تحلیل تاریخچه قیمت ARW به کاربران کمک می کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده های تاریخی بخش مهمی از پیش بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.
پیش بینی قیمت ARW
میخواهید بدانید که ARW به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت ARW ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
