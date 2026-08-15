قیمت امروز 375ai

قیمت لحظه‌ ای 375ai (EAT) در حال حاضر برابر با $ 0.00594321 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EAT به USD برابر با $ 0.00594321 برای هر EAT می‌ باشد.

توکن 375ai در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,962,531 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 213.15M EAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EAT در بازه‌ ای بین $ 0.00572048 (حداقل) و $ 0.00627285 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.076463 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00540264 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EAT طی یک ساعت گذشته به میزان -3.31% و در هفت روز اخیر به میزان -11.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 71.15K رسیده است.

اطلاعات بازار 375ai (EAT)

ارزش بازار $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M حجم (24 ساعته) $ 71.15K$ 71.15K $ 71.15K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M سرمایه در گردش 213.15M 213.15M 213.15M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی 375ai برابر است با $ 3.96M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 71.15K. عرضه در گردش EAT برابر است با 213.15M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.20M است.