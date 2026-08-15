قیمت امروز 143

قیمت لحظه‌ ای 143 (143) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 143 به USD برابر با $ 0 برای هر 143 می‌ باشد.

توکن 143 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 29,271 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 986.20M 143 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 143 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 143 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.66% و در هفت روز اخیر به میزان -21.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار 143 (143)

ارزش بازار $ 29.27K$ 29.27K $ 29.27K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 29.27K$ 29.27K $ 29.27K سرمایه در گردش 986.20M 986.20M 986.20M عرضه کل 986,199,300.0 986,199,300.0 986,199,300.0

ارزش بازار فعلی 143 برابر است با $ 29.27K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 143 برابر است با 986.20M، و عرضه کل آن 986199300.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.27K است.