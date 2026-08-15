قیمت امروز 0xDirectPing

قیمت لحظه‌ ای 0xDirectPing (0XDP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 0XDP به USD برابر با $ 0 برای هر 0XDP می‌ باشد.

توکن 0xDirectPing در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,471 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B 0XDP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 0XDP در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 0XDP طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار 0xDirectPing (0XDP)

ارزش بازار $ 22.47K$ 22.47K $ 22.47K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.47K$ 22.47K $ 22.47K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی 0xDirectPing برابر است با $ 22.47K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 0XDP برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.47K است.