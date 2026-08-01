Precio de Urizen hoy

El precio actual de Urizen (URI) hoy es $ 0, con una variación del 0.60% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de URI a USD es $ 0 por URI.

Urizen actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 32,860, con un suministro circulante de 100.00B URI. Durante las últimas 24 horas, URI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, URI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -6.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Urizen (URI)

Cap de mercado $ 32.86K$ 32.86K $ 32.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.86K$ 32.86K $ 32.86K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalización de mercado actual de Urizen es de $ 32.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de URI es de 100.00B, con un suministro total de 99999999999.99998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 32.86K.