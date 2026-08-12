Precio de Isekai Blade hoy

El precio actual de Isekai Blade (ISEK) hoy es € 0.0012, con una variación del 7.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ISEK a EUR es € 0.0012 por ISEK.

Isekai Blade actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ISEK. Durante las últimas 24 horas, ISEK cotiza entre € 0.001061 (bajo) y € 0.002821 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ISEK experimentó un cambio de -4.84% en la última hora y de -67.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 1.85M.

Información del mercado de Isekai Blade (ISEK)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 1.85M€ 1.85M € 1.85M Cap. de mercado totalmente diluida € 600.00K€ 600.00K € 600.00K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Isekai Blade es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 1.85M. El suministro circulante de ISEK es de --, con un suministro total de 500000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 600.00K.