Precio de Jimothy The Raccoon hoy

El precio actual de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) hoy es € 0.00828, con una variación del 45.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JIMOTHY a EUR es € 0.00828 por JIMOTHY.

Jimothy The Raccoon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- JIMOTHY. Durante las últimas 24 horas, JIMOTHY cotiza entre € 0.005002 (bajo) y € 0.009864 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, JIMOTHY experimentó un cambio de -4.64% en la última hora y de +79.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 366.84K.

Información del mercado de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 366.84K€ 366.84K € 366.84K Cap. de mercado totalmente diluida € 8.28M€ 8.28M € 8.28M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Jimothy The Raccoon es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 366.84K. El suministro circulante de JIMOTHY es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 8.28M.