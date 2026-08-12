Precio de Jimothy The Raccoon(JIMOTHY)
El precio actual de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) hoy es € 0.00828, con una variación del 45.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JIMOTHY a EUR es € 0.00828 por JIMOTHY.
Jimothy The Raccoon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- JIMOTHY. Durante las últimas 24 horas, JIMOTHY cotiza entre € 0.005002 (bajo) y € 0.009864 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, JIMOTHY experimentó un cambio de -4.64% en la última hora y de +79.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 366.84K.
SOL
La capitalización de mercado actual de Jimothy The Raccoon es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 366.84K. El suministro circulante de JIMOTHY es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 8.28M.
-4.64%
+45.72%
+79.68%
+79.68%
Siga los cambios de precios de Jimothy The Raccoon para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.00223417
|+45.72%
|30 Días
|€ +0.00428
|+107.00%
|60 Días
|€ +0.00428
|+107.00%
|90 Días
|€ +0.00428
|+107.00%
Hoy, JIMOTHY registró un cambio de € +0.00223417 (+45.72%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.00428 (+107.00%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, JIMOTHY experimentó un cambio de € +0.00428 (+107.00%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.00428 (+107.00%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Jimothy The Raccoon, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de JIMOTHY: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|3‑4 Comprar
|40‑60% Neutral
|MAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
JIMOTHY_USDT se encuentra en el período de 4 horas, operando entre el nivel de soporte S1 (0,007869) y el nivel central (0,008504). El precio actual, situado en 0,007929, se acerca al área de soporte inferior, posicionándose en el nivel más bajo del rango. El sistema de medias móviles muestra una señal de compra a corto plazo, mientras que la estructura de precios aún no ha logrado superar la resistencia del nivel central. Ambas partes, compradores y vendedores, mantienen un equilibrio dentro de este estrecho rango. El indicador MACD ha registrado una configuración de cruce negativo, lo que indica una tendencia alcista débil hacia los vendedores. El RSI permanece en una zona neutral, sin señales extremas de sobrecompra o sobreventa. Además, existe una divergencia entre las señales de compra generadas por el conjunto de medias móviles y los indicadores oscilatorios. La volatilidad se mantiene baja, lo que refleja la ausencia de fuerzas impulsoras claras en el mercado. La distribución del impulso es dispersa, sin indicios inmediatos de un movimiento explosivo concentrado. El nivel clave cercano es el soporte S1, ubicado en 0,007869, que se encuentra a menos del 1% del precio actual. En la parte inferior, el nivel de referencia más lejano es el soporte S2, situado en 0,007112, que ofrece apoyo adicional para la liquidez profunda. Por encima, la resistencia directa está establecida en el nivel central (0,008504), aproximadamente a un 7,2% del precio actual. Más allá, el nivel de resistencia R1 se sitúa en 0,009261. Las operaciones deberán centrarse en observar y analizar estos niveles clave mencionados anteriormente.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Jimothy The Raccoon podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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JIMOTHY es una JIMOTHY.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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