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El precio actual de Jimothy The Raccoon hoy es 0.00828 EUR. La capitalización de mercado de JIMOTHY es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de JIMOTHY a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Jimothy The Raccoon hoy es 0.00828 EUR. La capitalización de mercado de JIMOTHY es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de JIMOTHY a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Jimothy The Raccoon(JIMOTHY)

Precio en vivo de 1 JIMOTHY en EUR:

€0.0071208
€0.0071208€0.0071208
+45.72%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)
Última actualización de la página: 2026-08-12 07:34:33 (UTC+8)

Precio de Jimothy The Raccoon hoy

El precio actual de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) hoy es € 0.00828, con una variación del 45.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JIMOTHY a EUR es € 0.00828 por JIMOTHY.

Jimothy The Raccoon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- JIMOTHY. Durante las últimas 24 horas, JIMOTHY cotiza entre € 0.005002 (bajo) y € 0.009864 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, JIMOTHY experimentó un cambio de -4.64% en la última hora y de +79.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 366.84K.

Información del mercado de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

--
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€ 366.84K
€ 366.84K€ 366.84K

€ 8.28M
€ 8.28M€ 8.28M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

La capitalización de mercado actual de Jimothy The Raccoon es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 366.84K. El suministro circulante de JIMOTHY es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 8.28M.

Historial de precios de Jimothy The Raccoon EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.005002
€ 0.005002€ 0.005002
24H Mín
€ 0.009864
€ 0.009864€ 0.009864
24H Máx

€ 0.005002
€ 0.005002€ 0.005002

€ 0.009864
€ 0.009864€ 0.009864

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--
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-4.64%

+45.72%

+79.68%

+79.68%

Historial de precios de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) en EUR

Siga los cambios de precios de Jimothy The Raccoon para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.00223417+45.72%
30 Días€ +0.00428+107.00%
60 Días€ +0.00428+107.00%
90 Días€ +0.00428+107.00%
Cambio de precio de Jimothy The Raccoon hoy

Hoy, JIMOTHY registró un cambio de € +0.00223417 (+45.72%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Jimothy The Raccoon en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.00428 (+107.00%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Jimothy The Raccoon en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, JIMOTHY experimentó un cambio de € +0.00428 (+107.00%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Jimothy The Raccoon en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.00428 (+107.00%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)?

Consulta la página Historial de precios de Jimothy The Raccoon ahora.

Análisis de Jimothy The Raccoon

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Jimothy The Raccoon, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Jimothy The Raccoon: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de JIMOTHY: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

JIMOTHY_USDT se encuentra en el período de 4 horas, operando entre el nivel de soporte S1 (0,007869) y el nivel central (0,008504). El precio actual, situado en 0,007929, se acerca al área de soporte inferior, posicionándose en el nivel más bajo del rango. El sistema de medias móviles muestra una señal de compra a corto plazo, mientras que la estructura de precios aún no ha logrado superar la resistencia del nivel central. Ambas partes, compradores y vendedores, mantienen un equilibrio dentro de este estrecho rango. El indicador MACD ha registrado una configuración de cruce negativo, lo que indica una tendencia alcista débil hacia los vendedores. El RSI permanece en una zona neutral, sin señales extremas de sobrecompra o sobreventa. Además, existe una divergencia entre las señales de compra generadas por el conjunto de medias móviles y los indicadores oscilatorios. La volatilidad se mantiene baja, lo que refleja la ausencia de fuerzas impulsoras claras en el mercado. La distribución del impulso es dispersa, sin indicios inmediatos de un movimiento explosivo concentrado. El nivel clave cercano es el soporte S1, ubicado en 0,007869, que se encuentra a menos del 1% del precio actual. En la parte inferior, el nivel de referencia más lejano es el soporte S2, situado en 0,007112, que ofrece apoyo adicional para la liquidez profunda. Por encima, la resistencia directa está establecida en el nivel central (0,008504), aproximadamente a un 7,2% del precio actual. Más allá, el nivel de resistencia R1 se sitúa en 0,009261. Las operaciones deberán centrarse en observar y analizar estos niveles clave mencionados anteriormente.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Jimothy The Raccoon

Predicción del precio de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de JIMOTHY en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Jimothy The Raccoon podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Jimothy The Raccoon en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de JIMOTHY para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Jimothy The Raccoon.

Cómo comprar e invertir Jimothy The Raccoon en España

¿Listo para empezar con Jimothy The Raccoon? Comprar JIMOTHY es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Jimothy The Raccoon. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Jimothy The Raccoon instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

¿Qué puedes hacer con Jimothy The Raccoon?

Poseer Jimothy The Raccoon te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

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    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

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    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

JIMOTHY es una JIMOTHY.

Jimothy The Raccoon Recurso

Para conocer Jimothy The Raccoon más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Explorador de bloques

Categoría :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Jimothy The Raccoon

Última actualización de la página: 2026-08-12 07:34:33 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Jimothy The Raccoon

JIMOTHY USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de JIMOTHY con apalancamiento. Explora el trading de futuros JIMOTHYUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Jimothy The Raccoon en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
JIMOTHY/USD1
€0.00716724
€0.00716724€0.00716724
+45.57%
8.11M (USDT)
JIMOTHY/USDT
€0.0070649
€0.0070649€0.0070649
+44.40%
54.32M (USDT)

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€0.1026496€0.1026496

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€0.00039904€0.00039904

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TradingRazor

TradingRazor

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€0.0060028€0.0060028

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€0.011008€0.011008

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€0.009546€0.009546

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