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Principales tokens de DeFAI por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: DeFAI. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11999
-0.36%
+4.04%
-6.55%
$ 1.47B
$ 70.35K
2
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.56634
-0.90%
+26.01%
+11.70%
$ 233.77M
$ 4.19M
3
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.1375
-1.29%
+12.01%
+36.08%
$ 145.73M
$ 1.79M
4
Derive
Derive
DRV
$ 0.09996
+0.04%
-1.76%
+0.45%
$ 73.90M
$ 554.23K
5
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03267
+1.04%
+10.54%
+25.02%
$ 55.10M
$ 2.13M
6
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.2204
+0.13%
+0.26%
+5.02%
$ 43.11M
$ 130.11K
7
Threshold
Threshold
T
$ 0.003453
0.00%
-1.65%
-1.71%
$ 38.57M
$ 15.91M
8
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.00474
+1.19%
-1.41%
-3.12%
$ 31.91M
$ 16.86M
9
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0003138
-0.35%
-0.13%
-2.98%
$ 31.31M
$ 174.56M
10
Cortex
Cortex
CX
$ 0.01907998
+1.52%
+0.04%
-23.66%
$ 28.64M
$ 227.12K
11
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02087
0.00%
-3.15%
-4.00%
$ 27.27M
$ 3.60M
12
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.11102
-0.11%
-3.61%
+10.41%
$ 17.82M
$ 476.84K
13
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01769
-0.06%
-2.74%
+2.30%
$ 17.76M
$ 9.57M
14
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006419
+0.36%
-1.68%
-1.78%
$ 16.83M
$ 88.82M
15
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001801
-0.11%
-0.11%
0.00%
$ 14.42M
$ 31.73M
16
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.05181
-0.48%
-13.15%
-4.02%
$ 13.24M
$ 1.66M
17
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.5048
+0.81%
-1.99%
-6.27%
$ 12.84M
$ 40.11K
18
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.01135
+0.79%
-1.65%
+22.52%
$ 11.33M
$ 5.25M
19
INFINIT
INFINIT
IN
$ 0.03203
-0.31%
-1.21%
-2.03%
$ 11.02M
$ 2.01M
20
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0.0597
0.00%
-3.07%
+1.35%
$ 10.80M
$ 1.04M
21
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02216
-0.09%
-1.15%
+10.91%
$ 10.29M
$ 5.15M
22
Newton Protocol
Newton Protocol
NEWT
$ 0.03919
+0.49%
+0.51%
-1.75%
$ 9.50M
$ 1.41M
23
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.063
+0.16%
-0.63%
+10.76%
$ 9.29M
$ 14.80K
24
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.004993
+0.34%
-0.36%
-5.97%
$ 8.94M
$ 46.99M
25
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00456746
+0.10%
-0.00%
-1.38%
$ 6.94M
$ 99.16K
26
ORO
ORO
SN15
$ 4.72
0.00%
+0.05%
+23.56%
$ 6.64M
$ 474.02K
27
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02527
+0.24%
-0.04%
-1.88%
$ 5.61M
$ 2.40M
28
Supra
Supra
SUPRA
$ 0.000188
-2.40%
-1.22%
-4.69%
$ 5.42M
$ 428.15M
29
Mamo
Mamo
MAMO
$ 0.0086342
-0.42%
-0.03%
-5.97%
$ 5.19M
$ 685.31K
30
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004935
+0.22%
-0.84%
-14.08%
$ 4.93M
$ 11.94M
31
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2851
-0.24%
-4.25%
-6.60%
$ 3.96M
$ 196.81K
32
Spectral
Spectral
SPEC
$ 0.03613365
+0.74%
-0.11%
-1.08%
$ 3.61M
$ 17.17K
33
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 0.76493
+0.03%
+0.01%
-5.14%
$ 3.57M
$ 168.99K
34
Spectre AI
Spectre AI
SPECTRE
$ 0.326568
+0.05%
+0.00%
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$ 3.26M
$ 5.68K
35
wire bot
wire bot
WIRE
$ 0.00132556
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+595.65%
$ 1.33M
$ 764.95K
36
717ai by Virtuals
717ai by Virtuals
WIRE
$ 0.00136159
+0.18%
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+3.70%
$ 1.31M
$ 9.93K
37
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.51
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38
Zyfai
Zyfai
ZFI
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39
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 32.25
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40
Maiga
Maiga
MAIGA
$ 0.00300657
-0.08%
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$ 27.25K
41
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.0170875
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$ 437.23
42
Print
Print
PRINT
$ 0.00082025
-0.05%
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$ 641.83
43
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
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$ 58.73M
44
GraphLinq
GraphLinq
GLQ
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45
GT Protocol
GT Protocol
GTAI
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46
Messy Virgo
Messy Virgo
MESSY
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47
Bubble Protocol
Bubble Protocol
BPL
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--
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$ 209.20
48
KLEVA
KLEVA
KLEVA
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0.00%
-0.00%
-0.16%
$ 503.80K
$ 80.11
49
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00209334
-1.23%
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+0.01%
$ 496.79K
$ 17.93
50
Strawberry AI
Strawberry AI
BERRY
$ 0.00469656
+0.06%
-0.00%
-11.82%
$ 469.66K
$ 222.30

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de DeFAI y por qué son populares?
Los tokens de DeFAI representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 139 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $2.41B.
¿Cuál es el token de DeFAI con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de DeFAI rastreados en MEXC, VELVET ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 26.01% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de DeFAI están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 139 tokens de DeFAI, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. M, VELVET, TIBBIR se encuentra entre los tokens populares de DeFAI. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría DeFAI?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría DeFAI es de aproximadamente $2.41B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector DeFAI, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.