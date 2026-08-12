Precio de StonkBroker hoy

El precio actual de StonkBroker (STONKBROKER) hoy es € 0.037, con una variación del 18.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STONKBROKER a EUR es € 0.037 por STONKBROKER.

StonkBroker actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- STONKBROKER. Durante las últimas 24 horas, STONKBROKER cotiza entre € 0.03077 (bajo) y € 0.038794 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, STONKBROKER experimentó un cambio de +7.16% en la última hora y de +162.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 116.78K.

Información del mercado de StonkBroker (STONKBROKER)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 116.78K€ 116.78K € 116.78K Cap. de mercado totalmente diluida € 100.64M€ 100.64M € 100.64M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 2,720,000,000 2,720,000,000 2,720,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de StonkBroker es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 116.78K. El suministro circulante de STONKBROKER es de --, con un suministro total de 2720000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 100.64M.