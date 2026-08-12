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El precio actual de Pons hoy es 0.04465 EUR. La capitalización de mercado de PONS es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de PONS a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Pons hoy es 0.04465 EUR. La capitalización de mercado de PONS es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de PONS a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Pons(PONS)

Precio en vivo de 1 PONS en EUR:

€0.038399
€0.038399€0.038399
+1.66%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Pons (PONS)
Última actualización de la página: 2026-08-12 09:19:26 (UTC+8)

Precio de Pons hoy

El precio actual de Pons (PONS) hoy es € 0.04465, con una variación del 1.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PONS a EUR es € 0.04465 por PONS.

Pons actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PONS. Durante las últimas 24 horas, PONS cotiza entre € 0.033549 (bajo) y € 0.049697 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PONS experimentó un cambio de +0.31% en la última hora y de +100.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 212.40K.

Información del mercado de Pons (PONS)

--
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€ 212.40K
€ 212.40K€ 212.40K

€ 44.65M
€ 44.65M€ 44.65M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de Pons es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 212.40K. El suministro circulante de PONS es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 44.65M.

Historial de precios de Pons EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.033549
€ 0.033549€ 0.033549
24H Mín
€ 0.049697
€ 0.049697€ 0.049697
24H Máx

€ 0.033549
€ 0.033549€ 0.033549

€ 0.049697
€ 0.049697€ 0.049697

--
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--
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+0.31%

+1.66%

+100.46%

+100.46%

Historial de precios de Pons (PONS) en EUR

Siga los cambios de precios de Pons para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.00062701+1.66%
30 Días€ +0.04165+1,388.33%
60 Días€ +0.04165+1,388.33%
90 Días€ +0.04165+1,388.33%
Cambio de precio de Pons hoy

Hoy, PONS registró un cambio de € +0.00062701 (+1.66%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Pons en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.04165 (+1,388.33%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Pons en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, PONS experimentó un cambio de € +0.04165 (+1,388.33%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Pons en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.04165 (+1,388.33%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Pons (PONS)?

Consulta la página Historial de precios de Pons ahora.

Análisis de Pons

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Pons, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Pons: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de PONS: alcista, alcista 55% | bajista 45%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
Grupo EMA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
BOLL (20,2)Medio < Precio ≤ SuperiorEntre la banda media y la superiorRelativamente fuerte, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteR1 < Precio ≤ R2Entre R1‑R2Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.

PONS_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas por encima del centro de gravedad 0,042089, y actualmente, con un precio de 0,044935, ha superado el nivel clave R1 situado en 0,044725. El precio se sitúa en la franja ascendente del sistema de centros, lo que indica que la estructura alcista permanece intacta. El conjunto de medias móviles y el grupo EMA muestran una señal neutral de compra, mientras que los indicadores presentan cierta divergencia. Además, el precio se ha desviado de la zona de costos a corto plazo. El MACD registra un cruce alcista, con las líneas rápida y lenta formando una configuración de divergencia hacia arriba. El RSI se mantiene en una zona neutra, sin alcanzar valores extremos de sobrecompra o sobreventa. Por su parte, los valores de KDJ y StochRSI reflejan una distribución dispersa de la energía, sin evidenciar una liberación concentrada en una única dirección. Las bandas de Bollinger se encuentran abiertas, lo que sugiere que la volatilidad se mantiene estable, sin señales claras de expansión ni contracción brusca. En cuanto a los niveles clave cercanos, el punto R1 ubicado en 0,044725 está apenas a 0,000210 del precio actual, convirtiéndose así en un referente inmediato. Hacia arriba, la resistencia más lejana se sitúa en el nivel R2, en 0,047375, mientras que hacia abajo, el soporte principal vuelve a encontrarse en el centro de gravedad, en 0,042089. Finalmente, el nivel S1, en 0,039439, actúa como una posición secundaria de defensa, manteniendo una distancia significativa respecto al precio actual.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Pons

Predicción del precio de Pons (PONS) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de PONS en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Pons (PONS) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Pons podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Pons en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de PONS para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Pons.

Cómo comprar e invertir Pons en España

¿Listo para empezar con Pons? Comprar PONS es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Pons. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Pons (PONS).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Pons instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Pons (PONS)

¿Qué puedes hacer con Pons?

Poseer Pons te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Pons (PONS) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Pons (PONS)

Pons es un launchpad sin custodia en Robinhood Chain que permite a los usuarios lanzar y descubrir tokens de suministro fijo.

Pons Recurso

Para conocer Pons más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Pons
Explorador de bloques

Categoría :

LaunchpadPons LaunchpadRobinhood Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Pons

Última actualización de la página: 2026-08-12 09:19:26 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Pons (PONS)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Pons

PONS USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de PONS con apalancamiento. Explora el trading de futuros PONSUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Pons (PONS) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Pons en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
PONS/USD1
€0.03874558
€0.03874558€0.03874558
+1.86%
1.29M (USDT)
PONS/USDT
€0.03839384
€0.03839384€0.03839384
+1.63%
5.10M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

€0.00000
€0.00000€0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

€0.26101
€0.26101€0.26101

+203.50%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3168842
€0.3168842€0.3168842

-13.53%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.0117906
€0.0117906€0.0117906

-25.69%

AurumX

AurumX

UMX

€0.0983754
€0.0983754€0.0983754

-34.55%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0057706
€0.0057706€0.0057706

+49.11%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000327574
€0.000327574€0.000327574

+43.73%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.01204
€0.01204€0.01204

+33.33%

Holoworld AI

Holoworld AI

HOLO

€0.0786642
€0.0786642€0.0786642

+23.82%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.68277
€2.68277€2.68277

+28.90%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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