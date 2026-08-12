Precio de Pons hoy

El precio actual de Pons (PONS) hoy es € 0.04465, con una variación del 1.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PONS a EUR es € 0.04465 por PONS.

Pons actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PONS. Durante las últimas 24 horas, PONS cotiza entre € 0.033549 (bajo) y € 0.049697 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PONS experimentó un cambio de +0.31% en la última hora y de +100.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 212.40K.

Información del mercado de Pons (PONS)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 212.40K€ 212.40K € 212.40K Cap. de mercado totalmente diluida € 44.65M€ 44.65M € 44.65M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de Pons es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 212.40K. El suministro circulante de PONS es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 44.65M.