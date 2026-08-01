Precio de Aether Network hoy

El precio actual de Aether Network (AET) hoy es € 0.0118, con una variación del 12.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AET a EUR es € 0.0118 por AET.

Aether Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- AET. Durante las últimas 24 horas, AET cotiza entre € 0.0102 (bajo) y € 0.0259 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, AET experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -91.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 536.14K.

Información del mercado de Aether Network (AET)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 536.14K€ 536.14K € 536.14K Cap. de mercado totalmente diluida € 11.80M€ 11.80M € 11.80M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Aether Network es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 536.14K. El suministro circulante de AET es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 11.80M.