Precio de PermawebDAO hoy

El precio actual de PermawebDAO (PERM) hoy es € 0.000101, con una variación del 7.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PERM a EUR es € 0.000101 por PERM.

PermawebDAO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PERM. Durante las últimas 24 horas, PERM cotiza entre € 0.000081 (bajo) y € 0.000111 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PERM experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +26.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 1.03K.

Información del mercado de PermawebDAO (PERM)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 1.03K€ 1.03K € 1.03K Cap. de mercado totalmente diluida € 10.10K€ 10.10K € 10.10K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de PermawebDAO es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 1.03K. El suministro circulante de PERM es de --, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 10.10K.