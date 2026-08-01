Precio de AIXDROP hoy

El precio actual de AIXDROP (AIXDROP) hoy es € 0.00018583, con una variación del 0.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIXDROP a EUR es € 0.00018583 por AIXDROP.

AIXDROP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- AIXDROP. Durante las últimas 24 horas, AIXDROP cotiza entre € 0.00018211 (bajo) y € 0.00018691 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, AIXDROP experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -46.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 329.62K.

Información del mercado de AIXDROP (AIXDROP)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 329.62K€ 329.62K € 329.62K Cap. de mercado totalmente diluida € 1.86M€ 1.86M € 1.86M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de AIXDROP es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 329.62K. El suministro circulante de AIXDROP es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.86M.