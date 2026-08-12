Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
El precio actual de DeepNode hoy es 0.03312 EUR. La capitalización de mercado de DN es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de DN a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de DeepNode hoy es 0.03312 EUR. La capitalización de mercado de DN es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de DN a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

Más información de DN

Info. de precios de DN

¿Qué es DN?

Whitepaper de DN

Sitio web oficial de DN

Tokenomía de DN

Pronóstico de precios de DN

Historial de DN

Guía de compra de DN

Conversor de moneda fiat a DN

Spot de DN

Futuros USDT-M de DN

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de DeepNode

Precio de DeepNode(DN)

Precio en vivo de 1 DN en EUR:

€0.0284832
€0.0284832€0.0284832
+2.41%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de DeepNode (DN)
Última actualización de la página: 2026-08-12 06:08:17 (UTC+8)

Precio de DeepNode hoy

El precio actual de DeepNode (DN) hoy es € 0.03312, con una variación del 2.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DN a EUR es € 0.03312 por DN.

DeepNode actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- DN. Durante las últimas 24 horas, DN cotiza entre € 0.031 (bajo) y € 0.0339 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, DN experimentó un cambio de +1.00% en la última hora y de -4.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 251.41K.

Información del mercado de DeepNode (DN)

--
----

€ 251.41K
€ 251.41K€ 251.41K

€ 3.31M
€ 3.31M€ 3.31M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

La capitalización de mercado actual de DeepNode es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 251.41K. El suministro circulante de DN es de --, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 3.31M.

Historial de precios de DeepNode EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.031
€ 0.031€ 0.031
24H Mín
€ 0.0339
€ 0.0339€ 0.0339
24H Máx

€ 0.031
€ 0.031€ 0.031

€ 0.0339
€ 0.0339€ 0.0339

--
----

--
----

+1.00%

+2.41%

-4.37%

-4.37%

Historial de precios de DeepNode (DN) en EUR

Siga los cambios de precios de DeepNode para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0006703+2.41%
30 Días€ -0.06649-66.76%
60 Días€ -0.61561-94.90%
90 Días€ -0.05494-62.39%
Cambio de precio de DeepNode hoy

Hoy, DN registró un cambio de € +0.0006703 (+2.41%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de DeepNode en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.06649 (-66.76%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de DeepNode en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, DN experimentó un cambio de € -0.61561 (-94.90%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de DeepNode en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.05494 (-62.39%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de DeepNode (DN)?

Consulta la página Historial de precios de DeepNode ahora.

Análisis de DeepNode

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de DeepNode, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de DeepNode: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de DN: alcista, alcista 72% | bajista 28%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
BOLL (20,2)Medio < Precio ≤ SuperiorEntre la banda media y la superiorRelativamente fuerte, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS2 ≤ Precio < S1Entre S2‑S1Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.

**【Estructura del mercado】** DN_USDT se encuentra en el nivel de 0,1551 en el período de 4 horas, situándose aproximadamente un 4,7% por debajo del punto central de 0,1628. El precio opera dentro del rango comprendido entre el soporte S1 (0,1575) y el soporte S2 (0,1529), con un amplio espacio hacia el nivel central superior. Varios indicadores de medias móviles muestran señales de compra, mientras que la estructura jerárquica indica que el precio se sitúa en la parte inferior de un sistema clave de pivotes. **【Estado de la dinámica】** Tanto el grupo MA como el grupo EMA registran una tendencia alcista, y el MACD presenta una configuración de cruce alcista. Los indicadores de impulso a corto y medio plazo mantienen una alineación favorable, mientras que el RSI permanece dentro de un rango neutral. La distribución del impulso entre compradores y vendedores actualmente favorece a los alcistas, sin que se observe una divergencia significativa entre los indicadores rápidos y lentos. **【Niveles clave】** La resistencia superior R1 se ubica en 0,1674, a unos 7,9% por encima del precio actual. El soporte inferior S1 está en 0,1575, apenas un 1,5% por debajo del precio actual, siendo este nivel cercano de especial atención. El punto central de 0,1628 constituye un nivel de referencia a medio plazo, mientras que el soporte S2 en 0,1529 actúa como un nivel defensivo más lejano.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de DeepNode?

Los precios de DeepNode (DN) están influenciados por varios factores clave:

1. La dinámica de la oferta y la demanda del mercado
2. El sentimiento y las tendencias generales del mercado de criptomonedas
3. Los movimientos en los precios de Bitcoin y de las principales altcoins
4. El volumen de operaciones y los niveles de liquidez
5. La adopción de la red y el crecimiento de usuarios
6. Los avances y actualizaciones tecnológicos
7. Los anuncios de alianzas e integraciones
8. Las noticias regulatorias que afectan a los mercados de criptomonedas
9. El compromiso de la comunidad y el impacto de la actividad en redes sociales
10. Los eventos de listado y delisting en exchanges

¿Por qué la gente quiere saber el precio de DeepNode hoy?

La gente quiere conocer el precio de DeepNode (DN) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, identificar tendencias del mercado, programar órdenes de compra/venta en el momento adecuado, evaluar los rendimientos de las inversiones y mantenerse actualizado sobre la volatilidad del mercado con fines de gestión de riesgos.

Predicción de precios para DeepNode

Predicción del precio de DeepNode (DN) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de DN en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de DeepNode (DN) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de DeepNode podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará DeepNode en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de DN para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de DeepNode.

Cómo comprar e invertir DeepNode en España

¿Listo para empezar con DeepNode? Comprar DN es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar DeepNode. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de DeepNode (DN).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará DeepNode instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar DeepNode (DN)

¿Qué puedes hacer con DeepNode?

Poseer DeepNode te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar DeepNode (DN) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es DeepNode (DN)

La infraestructura para la inteligencia abierta, donde cualquiera puede construir, verificar y ganar con la IA.

DeepNode Recurso

Para conocer DeepNode más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial DeepNode
Explorador de bloques

Categoría :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre DeepNode

Última actualización de la página: 2026-08-12 06:08:17 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para DeepNode (DN)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre DeepNode

DN USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de DN con apalancamiento. Explora el trading de futuros DNUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera DeepNode (DN) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de DeepNode en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
DN/USDT
€0.0283714
€0.0283714€0.0283714
+1.88%
7.66M (USDT)

Más criptomonedas para explorar

Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

POPULAR

Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recién Añadidos

Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

€0.00000
€0.00000€0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

€0.263246
€0.263246€0.263246

+206.10%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3334994
€0.3334994€0.3334994

-9.00%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.0127452
€0.0127452€0.0127452

-19.67%

AurumX

AurumX

UMX

€0.1069496
€0.1069496€0.1069496

-28.85%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000386828
€0.000386828€0.000386828

+69.73%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0053664
€0.0053664€0.0053664

+38.66%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.52582
€2.52582€2.52582

+21.36%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.01075
€0.01075€0.01075

+19.04%

Myros

Myros

MY

€0.009976
€0.009976€0.009976

+13.72%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de DN a EUR

Monto

DN
DN
EUR
EUR

1 DN = 0.0284832 EUR