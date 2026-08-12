Precio de DeepNode hoy

El precio actual de DeepNode (DN) hoy es € 0.03312, con una variación del 2.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DN a EUR es € 0.03312 por DN.

DeepNode actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- DN. Durante las últimas 24 horas, DN cotiza entre € 0.031 (bajo) y € 0.0339 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, DN experimentó un cambio de +1.00% en la última hora y de -4.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 251.41K.

Información del mercado de DeepNode (DN)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 251.41K€ 251.41K € 251.41K Cap. de mercado totalmente diluida € 3.31M€ 3.31M € 3.31M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de DeepNode es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 251.41K. El suministro circulante de DN es de --, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 3.31M.