Precio de TENDIES hoy

El precio actual de TENDIES (TENDIES) hoy es € 0.02206, con una variación del 4.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TENDIES a EUR es € 0.02206 por TENDIES.

TENDIES actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TENDIES. Durante las últimas 24 horas, TENDIES cotiza entre € 0.02069 (bajo) y € 0.0297 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TENDIES experimentó un cambio de -4.88% en la última hora y de -5.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 73.04K.

Información del mercado de TENDIES (TENDIES)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 73.04K€ 73.04K € 73.04K Cap. de mercado totalmente diluida € 22.06M€ 22.06M € 22.06M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de TENDIES es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 73.04K. El suministro circulante de TENDIES es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 22.06M.