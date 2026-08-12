Precio de Ski Mask Dog hoy

El precio actual de Ski Mask Dog (SKI) hoy es $ 0.00346096, con una variación del 0.86% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SKI a USD es $ 0.00346096 por SKI.

Ski Mask Dog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,461,003, con un suministro circulante de 1.00B SKI. Durante las últimas 24 horas, SKI cotiza entre $ 0.00337246 (bajo) y $ 0.00348389 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.35814, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SKI experimentó un cambio de -0.19% en la última hora y de -0.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 13.64K.

Información del mercado de Ski Mask Dog (SKI)

Cap de mercado $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Volumen (24H) $ 13.64K$ 13.64K $ 13.64K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Ski Mask Dog es de $ 3.46M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 13.64K. El suministro circulante de SKI es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.46M.