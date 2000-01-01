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Principales tokens de Meme base por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Meme base. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,793.54
+0.11%
-0.24%
-1.58%
$ 1.28T
$ 6.55K
2
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004479
+0.38%
-0.55%
-7.08%
$ 2.64B
$ 188.96B
3
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002849
+0.07%
-0.80%
+0.04%
$ 1.18B
$ 59.68B
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002346
+1.34%
-1.96%
-16.29%
$ 206.70M
$ 169.64B
5
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.1366
+0.44%
+1.97%
+3.98%
$ 138.06M
$ 1.03M
6
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006354
-0.19%
-2.67%
+6.16%
$ 63.91M
$ 97.98M
7
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1057
+0.47%
+0.47%
-2.03%
$ 61.38M
$ 495.66K
8
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0008184
-0.07%
-0.70%
-1.90%
$ 56.63M
$ 102.66M
9
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.000103
+0.10%
-0.29%
-0.68%
$ 43.33M
$ 534.80M
10
Brett
Brett
BRETT
$ 0.00407894
-0.01%
-0.00%
-1.37%
$ 40.42M
$ 1.51M
11
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000010018
-0.03%
-0.80%
-0.90%
$ 39.26M
$ 654.37B
12
Purr
Purr
PURR
$ 0.06437
-0.48%
-0.95%
-5.73%
$ 38.38M
$ 864.87K
13
Block Street
Block Street
BSB
$ 0.1315
+0.14%
-6.03%
-2.42%
$ 29.40M
$ 1.72M
14
Degen
Degen
DEGEN
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-0.12%
-3.00%
-3.29%
$ 28.06M
$ 49.69M
15
SNEK
SNEK
SNEK
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$ 24.63M
$ 185.89M
16
Based
Based
BASED
$ 0.07627
+0.33%
+2.58%
-4.41%
$ 18.05M
$ 2.86M
17
Simons Cat
Simons Cat
CAT
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-0.59%
-0.53%
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$ 12.73M
$ 48.52B
18
Bald
Bald
BALD
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0.00%
--
+0.33%
$ 10.35M
$ 10.48
19
PONKE
PONKE
PONKE
$ 0.01452
-0.41%
-4.85%
-11.08%
$ 8.07M
$ 4.34M
20
Daddy Tate
Daddy Tate
DADDY
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-0.06%
+2.40%
+5.52%
$ 7.57M
$ 4.96M
21
Andy
Andy
ANDYETH
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+0.10%
+1.71%
-13.53%
$ 5.16M
$ 10.62B
22
LandWolf
LandWolf
LWOLF
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+0.20%
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$ 4.88M
$ 3.85B
23
Nomina
Nomina
NOM
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-0.19%
-1.35%
-15.84%
$ 4.65M
$ 42.08M
24
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0.0042
+0.26%
+1.42%
+1.01%
$ 4.11M
$ 12.89M
25
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2857
-0.24%
-4.25%
-6.60%
$ 3.96M
$ 196.81K
26
DOGINME
DOGINME
DOGINME
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-0.17%
-1.99%
-1.63%
$ 3.92M
$ 949.58M
27
Bluefin
Bluefin
BLUE
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+0.39%
-3.92%
-4.68%
$ 3.89M
$ 7.02M
28
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0.00347179
-0.03%
-0.01%
-1.02%
$ 3.47M
$ 14.12K
29
unstable coin
unstable coin
USDUC
$ 0.00277
+0.07%
-2.61%
-27.12%
$ 2.80M
$ 19.83M
30
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2.755E-5
-0.33%
-0.80%
-5.23%
$ 2.75M
--
31
Toby ToadGod
Toby ToadGod
TOBY
$ 7.154E-9
0.00%
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+7.34%
$ 2.70M
--
32
GME
GME
GME
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-13.93%
$ 2.42M
$ 161.87M
33
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
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$ 1.96M
$ 20.98M
34
KiboShib
KiboShib
KIBSHI
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0.00%
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-0.59%
$ 1.69M
--
35
RUSSELL
RUSSELL
RUSSELL
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$ 1.68M
$ 111.57K
36
Goldn
Goldn
GOLDN
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$ 84.08
37
TROLL
TROLL
TROLL
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38
noice
noice
NOICE
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--
39
Basenji
Basenji
BENJI
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Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
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41
Coding Dino
Coding Dino
DINO
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42
BORED
BORED
BORED
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43
The White Whale
The White Whale
WHITEWHALE
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$ 4.29M
44
Ping
Ping
PING
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$ 31.41K
45
Cocoro
Cocoro
COCORO
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+0.05%
+0.02%
-6.24%
$ 1.02M
$ 2.81K
46
Simmi Token
Simmi Token
SIMMI
$ 8.85E-6
-0.11%
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+255.42%
$ 885.53K
--
47
Dimes
Dimes
DIME
$ 8.7E-6
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48
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.0164
-0.06%
-2.15%
-5.21%
$ 695.54K
$ 1.04M
49
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.000000735
0.00%
+4.26%
+3.86%
$ 689.16K
$ 245.16M
50
AEROBUD
AEROBUD
AEROBUD
$ 0.00065565
+0.02%
+0.02%
+0.42%
$ 655.65K
$ 425.69

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Meme base y por qué son populares?
Los tokens de Meme base representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 221 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1283.71B.
¿Cuál es el token de Meme base con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Meme base rastreados en MEXC, SIMMI ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 246.00% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Meme base están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 221 tokens de Meme base, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BTC, SHIB, PEPE se encuentra entre los tokens populares de Meme base. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Meme base?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Meme base es de aproximadamente $1283.71B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Meme base, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.