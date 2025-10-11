El precio en vivo de pump.fun hoy es de 0.004037 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de PUMP en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de PUMP en MEXC ahora.El precio en vivo de pump.fun hoy es de 0.004037 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de PUMP en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de PUMP en MEXC ahora.

Logo de pump.fun

Precio de pump.fun(PUMP)

Precio en vivo de 1 PUMP en USD:

$0.004023
$0.004023$0.004023
-20.25%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de pump.fun (PUMP)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:05:40 (UTC+8)

Información del precio (USD) de pump.fun (PUMP)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.003126
$ 0.003126$ 0.003126
24H Mín
$ 0.005562
$ 0.005562$ 0.005562
24H Máx

$ 0.003126
$ 0.003126$ 0.003126

$ 0.005562
$ 0.005562$ 0.005562

--
----

--
----

-0.25%

-20.25%

-40.98%

-40.98%

El precio en tiempo real de pump.fun (PUMP) es de $ 0.004037. Durante las últimas 24 horas, PUMP se ha operado entre un mínimo de $ 0.003126 y un máximo de $ 0.005562, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de PUMP es de --, mientras que su precio mínimo histórico es de --.

En términos de rendimiento a corto plazo, PUMP ha cambiado en un -0.25% en la última hora, -20.25% en 24 horas y -40.98% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de pump.fun (PUMP)

--
----

$ 55.39M
$ 55.39M$ 55.39M

$ 4.04B
$ 4.04B$ 4.04B

--
----

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

SOL

La capitalización de mercado actual de pump.fun es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.39M. El suministro circulante de PUMP es de --, con un suministro total de 1000000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.04B.

Historial de precios de pump.fun (PUMP) en USD

Siga los cambios de precios de pump.fun para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.00102151-20.25%
30 Días$ -0.001865-31.60%
60 Días$ +0.000486+13.68%
90 Días$ +0.003037+303.70%
Cambio de precio de pump.fun hoy

Hoy, PUMP registró un cambio de $ -0.00102151 (-20.25%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de pump.fun en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.001865 (-31.60%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de pump.fun en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, PUMP experimentó un cambio de $ +0.000486 (+13.68%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de pump.fun en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.003037 (+303.70%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de pump.fun (PUMP)?

Consulta la página Historial de precios de pump.fun ahora.

Qué es pump.fun (PUMP)

pump.fun permite a los usuarios crear y lanzar sus propios tokens de forma gratuita, a la vez que facilita la inversión en estas creaciones. Esta integración fluida entre la creación y el intercambio de tokens ofrece a los usuarios un potencial financiero ilimitado, permitiendo a cualquiera participar en un entorno de intercambio dinámico que premia la creatividad y la inversión estratégica. pump.fun es la plataforma de lanzamiento de criptomonedas líder a nivel mundial y ha lanzado más de 11 millones de tokens desde su creación. Pump.fun ha generado más de 750 millones de dólares en ingresos de protocolo desde su lanzamiento en enero de 2024 en Solana, lo que lo convierte en uno de los proyectos de criptomonedas más rentables, de mayor crecimiento y más exitosos de todos los tiempos.

pump.fun está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en pump.fun de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de PUMP para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre pump.fun en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de pump.fun sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de pump.fun (USD)

¿Cuánto valdrá pump.fun (PUMP) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos pump.fun (PUMP) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre pump.fun.

¡Consulta la predicción del precio de pump.fun ahora!

Tokenómica de pump.fun (PUMP)

Entender la tokenómica de pump.fun (PUMP) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de PUMP!

Cómo comprar pump.fun (PUMP)

¿Buscas cómo comprar pump.fun? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir pump.fun en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

PUMP a monedas locales

1 pump.fun (PUMP) en VND
106.233655
1 pump.fun (PUMP) en AUD
A$0.00621698
1 pump.fun (PUMP) en GBP
0.00298738
1 pump.fun (PUMP) en EUR
0.00347182
1 pump.fun (PUMP) en USD
$0.004037
1 pump.fun (PUMP) en MYR
RM0.01703614
1 pump.fun (PUMP) en TRY
0.16890808
1 pump.fun (PUMP) en JPY
¥0.609587
1 pump.fun (PUMP) en ARS
ARS$5.71001354
1 pump.fun (PUMP) en RUB
0.32804662
1 pump.fun (PUMP) en INR
0.35828375
1 pump.fun (PUMP) en IDR
Rp67.28330642
1 pump.fun (PUMP) en KRW
5.76713709
1 pump.fun (PUMP) en PHP
0.23543784
1 pump.fun (PUMP) en EGP
￡E.0.19199972
1 pump.fun (PUMP) en BRL
R$0.02224387
1 pump.fun (PUMP) en CAD
C$0.0056518
1 pump.fun (PUMP) en BDT
0.48944588
1 pump.fun (PUMP) en NGN
5.90201326
1 pump.fun (PUMP) en COP
$15.64725052
1 pump.fun (PUMP) en ZAR
R.0.0706475
1 pump.fun (PUMP) en UAH
0.16733365
1 pump.fun (PUMP) en TZS
T.Sh.9.89460626
1 pump.fun (PUMP) en VES
Bs0.762993
1 pump.fun (PUMP) en CLP
$3.855335
1 pump.fun (PUMP) en PKR
Rs1.13811104
1 pump.fun (PUMP) en KZT
2.1634283
1 pump.fun (PUMP) en THB
฿0.13184842
1 pump.fun (PUMP) en TWD
NT$0.12401664
1 pump.fun (PUMP) en AED
د.إ0.01481579
1 pump.fun (PUMP) en CHF
Fr0.00318923
1 pump.fun (PUMP) en HKD
HK$0.03140786
1 pump.fun (PUMP) en AMD
֏1.5372896
1 pump.fun (PUMP) en MAD
.د.م0.03681744
1 pump.fun (PUMP) en MXN
$0.07504783
1 pump.fun (PUMP) en SAR
ريال0.01513875
1 pump.fun (PUMP) en ETB
Br0.59242975
1 pump.fun (PUMP) en KES
KSh0.51960227
1 pump.fun (PUMP) en JOD
د.أ0.002862233
1 pump.fun (PUMP) en PLN
0.01477542
1 pump.fun (PUMP) en RON
лв0.01768206
1 pump.fun (PUMP) en SEK
kr0.03839187
1 pump.fun (PUMP) en BGN
лв0.00678216
1 pump.fun (PUMP) en HUF
Ft1.36474822
1 pump.fun (PUMP) en CZK
0.08445404
1 pump.fun (PUMP) en KWD
د.ك0.001231285
1 pump.fun (PUMP) en ILS
0.01320099
1 pump.fun (PUMP) en BOB
Bs0.02781493
1 pump.fun (PUMP) en AZN
0.0068629
1 pump.fun (PUMP) en TJS
SM0.03722114
1 pump.fun (PUMP) en GEL
0.0108999
1 pump.fun (PUMP) en AOA
Kz3.70027383
1 pump.fun (PUMP) en BHD
.د.ب0.001513875
1 pump.fun (PUMP) en BMD
$0.004037
1 pump.fun (PUMP) en DKK
kr0.02591754
1 pump.fun (PUMP) en HNL
L0.10552718
1 pump.fun (PUMP) en MUR
0.18360276
1 pump.fun (PUMP) en NAD
$0.06927492
1 pump.fun (PUMP) en NOK
kr0.04085444
1 pump.fun (PUMP) en NZD
$0.00702438
1 pump.fun (PUMP) en PAB
B/.0.004037
1 pump.fun (PUMP) en PGK
K0.01711688
1 pump.fun (PUMP) en QAR
ر.ق0.01465431
1 pump.fun (PUMP) en RSD
дин.0.40713145
1 pump.fun (PUMP) en UZS
soʻm48.63854303
1 pump.fun (PUMP) en ALL
L0.33608025
1 pump.fun (PUMP) en ANG
ƒ0.00722623
1 pump.fun (PUMP) en AWG
ƒ0.00722623
1 pump.fun (PUMP) en BBD
$0.008074
1 pump.fun (PUMP) en BAM
KM0.00678216
1 pump.fun (PUMP) en BIF
Fr11.941446
1 pump.fun (PUMP) en BND
$0.00520773
1 pump.fun (PUMP) en BSD
$0.004037
1 pump.fun (PUMP) en JMD
$0.64620259
1 pump.fun (PUMP) en KHR
16.21283422
1 pump.fun (PUMP) en KMF
Fr1.711688
1 pump.fun (PUMP) en LAK
87.76086781
1 pump.fun (PUMP) en LKR
Rs1.21630773
1 pump.fun (PUMP) en MDL
L0.0682253
1 pump.fun (PUMP) en MGA
Ar18.02229836
1 pump.fun (PUMP) en MOP
P0.03217489
1 pump.fun (PUMP) en MVR
0.0617661
1 pump.fun (PUMP) en MWK
MK6.97234307
1 pump.fun (PUMP) en MZN
MT0.2579643
1 pump.fun (PUMP) en NPR
Rs0.5708318
1 pump.fun (PUMP) en PYG
28.230741
1 pump.fun (PUMP) en RWF
Fr5.841539
1 pump.fun (PUMP) en SBD
$0.03322451
1 pump.fun (PUMP) en SCR
0.05748688
1 pump.fun (PUMP) en SRD
$0.15489969
1 pump.fun (PUMP) en SVC
$0.03516227
1 pump.fun (PUMP) en SZL
L0.06923455
1 pump.fun (PUMP) en TMT
m0.0141295
1 pump.fun (PUMP) en TND
د.ت0.011832447
1 pump.fun (PUMP) en TTD
$0.02729012
1 pump.fun (PUMP) en UGX
Sh13.774244
1 pump.fun (PUMP) en XAF
Fr2.276868
1 pump.fun (PUMP) en XCD
$0.0108999
1 pump.fun (PUMP) en XOF
Fr2.276868
1 pump.fun (PUMP) en XPF
Fr0.411774
1 pump.fun (PUMP) en BWP
P0.05704281
1 pump.fun (PUMP) en BZD
$0.008074
1 pump.fun (PUMP) en CVE
$0.38290945
1 pump.fun (PUMP) en DJF
Fr0.714549
1 pump.fun (PUMP) en DOP
$0.25340249
1 pump.fun (PUMP) en DZD
د.ج0.52537518
1 pump.fun (PUMP) en FJD
$0.00916399
1 pump.fun (PUMP) en GNF
Fr34.79894
1 pump.fun (PUMP) en GTQ
Q0.03076194
1 pump.fun (PUMP) en GYD
$0.84082636
1 pump.fun (PUMP) en ISK
kr0.488477

Para conocer pump.fun más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial pump.fun
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre pump.fun

¿Cuánto vale pump.fun (PUMP) hoy?
El precio en vivo de PUMP en USD es de 0.004037 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de PUMP en USD?
El precio actual de PUMP en USD es de $ 0.004037. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de pump.fun?
La capitalización de mercado de PUMP es de -- USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de PUMP?
El suministro circulante de PUMP es de -- USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de PUMP?
PUMP alcanzó un precio ATH de -- USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de PUMP?
PUMP vio un precio ATL de -- USD.
¿Cuál es el volumen de trading de PUMP?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para PUMP es de $ 55.39M USD.
¿PUMP subirá más este año?
El precio de PUMP podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de PUMP para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:05:40 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para pump.fun (PUMP)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

