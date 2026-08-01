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El precio actual de Arcium hoy es 0.1206 EUR. La capitalización de mercado de ARX es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ARX a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Arcium hoy es 0.1206 EUR. La capitalización de mercado de ARX es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ARX a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Arcium(ARX)

Precio en vivo de 1 ARX en EUR:

€0.103716
€0.103716€0.103716
+0.16%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Arcium (ARX)
Última actualización de la página: 2026-08-12 04:42:26 (UTC+8)

Precio de Arcium hoy

El precio actual de Arcium (ARX) hoy es € 0.1206, con una variación del 0.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ARX a EUR es € 0.1206 por ARX.

Arcium actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ARX. Durante las últimas 24 horas, ARX cotiza entre € 0.118 (bajo) y € 0.1297 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ARX experimentó un cambio de +0.75% en la última hora y de -15.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 183.19K.

Información del mercado de Arcium (ARX)

--
----

€ 183.19K
€ 183.19K€ 183.19K

€ 120.60M
€ 120.60M€ 120.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

La capitalización de mercado actual de Arcium es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 183.19K. El suministro circulante de ARX es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 120.60M.

Historial de precios de Arcium EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.118
€ 0.118€ 0.118
24H Mín
€ 0.1297
€ 0.1297€ 0.1297
24H Máx

€ 0.118
€ 0.118€ 0.118

€ 0.1297
€ 0.1297€ 0.1297

--
----

--
----

+0.75%

+0.16%

-15.73%

-15.73%

Historial de precios de Arcium (ARX) en EUR

Siga los cambios de precios de Arcium para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.000166+0.16%
30 Días€ -0.0495-29.11%
60 Días€ -0.0094-7.24%
90 Días€ -0.0094-7.24%
Cambio de precio de Arcium hoy

Hoy, ARX registró un cambio de € +0.000166 (+0.16%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Arcium en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0495 (-29.11%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Arcium en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, ARX experimentó un cambio de € -0.0094 (-7.24%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Arcium en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.0094 (-7.24%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Arcium (ARX)?

Consulta la página Historial de precios de Arcium ahora.

Análisis de Arcium

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Arcium, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Arcium: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de ARX: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

ARX_USDT se encuentra operando en el nivel de 0,1265 en el período de 4 horas. El precio está por encima del punto clave S1 (0,1261) y dentro del rango situado por debajo del punto central (0,1275). La estructura actual muestra un comportamiento de oscilación estrecha, con una breve paridad entre compradores y vendedores cerca del límite inferior del rango central. El precio no ha logrado superar de manera efectiva la resistencia del rango central ni ha roto el soporte cercano S1, lo que indica que el mercado se encuentra en una fase de convergencia antes de decidir su dirección. En cuanto a los indicadores técnicos, la serie de medias móviles MA y EMA muestran una configuración alcista, manteniendo así la tendencia al alza a corto plazo. Sin embargo, el indicador MACD ha generado una señal de cruce negativo, lo que sugiere una disminución en el impulso alcista. Por otro lado, el RSI permanece en una zona neutral, mientras que los valores de KDJ y StochRSI no reflejan condiciones extremas de sobrecompra o sobreventa. Las bandas de Bollinger se han estrechado, evidenciando una reducción en la volatilidad del mercado. Además, se observa una divergencia entre las medias móviles, que siguen mostrando una disposición alcista, y el cruce negativo del MACD, lo cual indica una distribución dispersa del impulso y la falta de fuerza para impulsar un movimiento unilateral. Los niveles clave más próximos son: el soporte S1 en 0,1261, a solo 0,0004 de distancia del precio actual; y la primera resistencia en el punto central, ubicada en 0,1275, a 0,0010 del precio actual. A largo plazo, los niveles de referencia incluyen el soporte S2 en 0,1242 y la resistencia R1 en 0,1294. Si el precio llegara a romper el soporte S1, podría probar el nivel S2; en caso de superar el punto central, el foco pasaría a la resistencia R1.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Arcium

Predicción del precio de Arcium (ARX) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ARX en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Arcium (ARX) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Arcium podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Arcium en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de ARX para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Arcium.

Cómo comprar e invertir Arcium en España

¿Listo para empezar con Arcium? Comprar ARX es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Arcium. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Arcium (ARX).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Arcium instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Arcium (ARX)

¿Qué puedes hacer con Arcium?

Poseer Arcium te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Arcium (ARX) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Arcium (ARX)

Arcium es una red de infraestructura de computación cifrada que proporciona ejecución escalable y sin necesidad de confianza basada en MPC sobre datos totalmente encriptados, para aplicaciones en blockchain, IA, empresas y gobiernos.

Arcium Recurso

Para conocer Arcium más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Arcium
Explorador de bloques

Categoría :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemCoinList Launchpad

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Arcium

Última actualización de la página: 2026-08-12 04:42:26 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Arcium (ARX)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Arcium

ARX USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de ARX con apalancamiento. Explora el trading de futuros ARXUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Arcium (ARX) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Arcium en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ARX/USDC
€0.103544
€0.103544€0.103544
+0.24%
454.17K (USDT)
ARX/USDT
€0.103544
€0.103544€0.103544
+0.33%
1.48M (USDT)

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AI Router Protocol

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AIR

€0.00000
€0.00000€0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

€0.268492
€0.268492€0.268492

+212.20%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.337163
€0.337163€0.337163

-8.00%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.01247
€0.01247€0.01247

-21.40%

AurumX

AurumX

UMX

€0.106468
€0.106468€0.106468

-29.17%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000342022
€0.000342022€0.000342022

+50.07%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0056244
€0.0056244€0.0056244

+45.33%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.53915
€2.53915€2.53915

+22.00%

Myros

Myros

MY

€0.009546
€0.009546€0.009546

+8.82%

Aether Network

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AET

€0.010234
€0.010234€0.010234

+13.33%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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