Precio de Artificial Inu hoy

El precio actual de Artificial Inu (AIINU) hoy es € 0.008313, con una variación del 43.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIINU a EUR es € 0.008313 por AIINU.

Artificial Inu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- AIINU. Durante las últimas 24 horas, AIINU cotiza entre € 0.005201 (bajo) y € 0.009 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, AIINU experimentó un cambio de +15.04% en la última hora y de +265.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 74.64K.

Información del mercado de Artificial Inu (AIINU)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 74.64K€ 74.64K € 74.64K Cap. de mercado totalmente diluida € 8.31M€ 8.31M € 8.31M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de Artificial Inu es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 74.64K. El suministro circulante de AIINU es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 8.31M.