Precio de Sherwood Protocol hoy

El precio actual de Sherwood Protocol (WOOD) hoy es € 0.006483, con una variación del 12.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WOOD a EUR es € 0.006483 por WOOD.

Sherwood Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- WOOD. Durante las últimas 24 horas, WOOD cotiza entre € 0.004609 (bajo) y € 0.007157 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, WOOD experimentó un cambio de -0.31% en la última hora y de +50.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 62.04K.

Información del mercado de Sherwood Protocol (WOOD)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 62.04K€ 62.04K € 62.04K Cap. de mercado totalmente diluida € 6.48M€ 6.48M € 6.48M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de Sherwood Protocol es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 62.04K. El suministro circulante de WOOD es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 6.48M.