Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Búsqueda para ganar por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Búsqueda para ganar. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Billions
Billions
BILL
$ 0.0237
-0.37%
-4.31%
-0.97%
$ 59.32M
$ 4.41M
2
Prize Protocol
Prize Protocol
PRIZE
$ 0.00086259
-0.11%
+0.01%
+2.05%
$ 43.63M
$ 7.18K
3
JumpToken
JumpToken
JMPT
$ 0.504917
-0.16%
+0.02%
-3.16%
$ 7.45M
$ 11.07K
4
Layer3
Layer3
L3
$ 0.004267
+0.16%
-2.66%
+6.28%
$ 5.27M
$ 12.75M
5
Meeds DAO
Meeds DAO
MEED
$ 0.04903393
0.00%
--
0.00%
$ 1.00M
$ 32.85
6
MYRAD
MYRAD
MYRAD
$ 0.00033166
-10.73%
-0.12%
-33.00%
$ 331.60K
$ 14.99K
7
WURK
WURK
WURK
$ 0.00012148
-0.19%
-0.07%
+13.99%
$ 121.45K
$ 1.60K
8
SINBAD CREW BASE
SINBAD CREW BASE
SCB
$ 7.35E-5
0.00%
-0.10%
-7.07%
$ 73.50K
--
9
AskTianAI
AskTianAI
TIAN
$ 4.059E-5
0.00%
-4.70%
-8.48%
$ 40.59K
--
10
AXOBOTL
AXOBOTL
AXOBOTL
$ 3.84189E-7
0.00%
-1.90%
-5.75%
$ 38.42K
--
11
EARNFI
EARNFI
EARNFI
$ 3.622E-5
+1.49%
+13.30%
-1.42%
$ 34.22K
--
12
Boost
Boost
BOOST
$ 3.563E-5
0.00%
+3.30%
+8.40%
$ 22.04K
--
13
Ignis
Ignis
IGN
$ 0.00029345
-1.98%
-0.01%
-6.93%
$ 19.17K
$ 534.07
14
Etarn
Etarn
ETAN
$ 0.00019135
0.00%
-0.00%
-0.05%
$ 18.71K
$ 49.92K
15
SINBAD NETWORK GENESIS
SINBAD NETWORK GENESIS
SNG
$ 1.798E-5
0.00%
0.00%
+2.22%
$ 17.82K
--
16
CReaToR
CReaToR
CRTR
$ 3.826E-5
0.00%
+41.60%
+30.27%
$ 14.15K
--
17
RollX
RollX
ROLL
$ 0.13465
-0.07%
-0.23%
-7.94%
--
$ 411.09K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Búsqueda para ganar y por qué son populares?
Los tokens de Búsqueda para ganar representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 17 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $117.41M.
¿Cuál es el token de Búsqueda para ganar con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Búsqueda para ganar rastreados en MEXC, CRTR ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 41.60% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Búsqueda para ganar están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 17 tokens de Búsqueda para ganar, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BILL, PRIZE, JMPT se encuentra entre los tokens populares de Búsqueda para ganar. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Búsqueda para ganar?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Búsqueda para ganar es de aproximadamente $117.41M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Búsqueda para ganar, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.