Precio de KET hoy

El precio actual de KET (KET) hoy es € 0.005991, con una variación del 11.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KET a EUR es € 0.005991 por KET.

KET actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- KET. Durante las últimas 24 horas, KET cotiza entre € 0.005881 (bajo) y € 0.008258 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, KET experimentó un cambio de -1.86% en la última hora y de +7.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 73.04K.

Información del mercado de KET (KET)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 73.04K€ 73.04K € 73.04K Cap. de mercado totalmente diluida € 5.99M€ 5.99M € 5.99M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de KET es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 73.04K. El suministro circulante de KET es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 5.99M.