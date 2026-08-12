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El precio actual de KET hoy es 0.005991 EUR. La capitalización de mercado de KET es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de KET a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de KET hoy es 0.005991 EUR. La capitalización de mercado de KET es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de KET a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de KET(KET)

Precio en vivo de 1 KET en EUR:

€0.00514366
€0.00514366€0.00514366
-11.79%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de KET (KET)
Última actualización de la página: 2026-08-12 07:42:32 (UTC+8)

Precio de KET hoy

El precio actual de KET (KET) hoy es € 0.005991, con una variación del 11.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KET a EUR es € 0.005991 por KET.

KET actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- KET. Durante las últimas 24 horas, KET cotiza entre € 0.005881 (bajo) y € 0.008258 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, KET experimentó un cambio de -1.86% en la última hora y de +7.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 73.04K.

Información del mercado de KET (KET)

--
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€ 73.04K
€ 73.04K€ 73.04K

€ 5.99M
€ 5.99M€ 5.99M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

La capitalización de mercado actual de KET es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 73.04K. El suministro circulante de KET es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 5.99M.

Historial de precios de KET EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.005881
€ 0.005881€ 0.005881
24H Mín
€ 0.008258
€ 0.008258€ 0.008258
24H Máx

€ 0.005881
€ 0.005881€ 0.005881

€ 0.008258
€ 0.008258€ 0.008258

--
----

--
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-1.86%

-11.79%

+7.53%

+7.53%

Historial de precios de KET (KET) en EUR

Siga los cambios de precios de KET para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.00068749-11.79%
30 Días€ +0.004991+499.10%
60 Días€ +0.004991+499.10%
90 Días€ +0.004991+499.10%
Cambio de precio de KET hoy

Hoy, KET registró un cambio de € -0.00068749 (-11.79%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de KET en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.004991 (+499.10%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de KET en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, KET experimentó un cambio de € +0.004991 (+499.10%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de KET en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.004991 (+499.10%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de KET (KET)?

Consulta la página Historial de precios de KET ahora.

Análisis de KET

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de KET, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de KET: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de KET: alcista, alcista 60% | bajista 40%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
BOLL (20,2)Medio < Precio ≤ SuperiorEntre la banda media y la superiorRelativamente fuerte, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePivote ≤ Precio ≤ R1Entre Pivote‑R1Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.

KET_USDT se encuentra operando por encima del centro de gravedad 0,005196 en el período de 4 horas. El precio actual, 0,005339, está situado dentro del rango inferior a la resistencia R1, ubicada en 0,005397. El precio se encuentra en la parte superior del sistema de centros. En el corto plazo, el conjunto de medias móviles y el grupo EMA muestran una configuración alcista, mientras que la coherencia de los indicadores apunta a una situación favorable para los compradores. El MACD ha formado una cruz de oro, confirmando un impulso alcista a corto plazo. El RSI permanece en una zona neutral sin señales de sobrecompra. Los indicadores rápidos y lentos siguen en la misma dirección, lo que refleja una concentración del impulso. La volatilidad se mantiene estable, sin evidencias de expansión anormal. Los valores de KDJ y StochRSI coinciden con la tendencia alcista del precio, mientras que el estado abierto de las Bandas de Bollinger indica características actuales de consolidación y oscilación. La resistencia clave más cercana se sitúa en 0,005397, a una distancia de 0,000058 respecto al precio actual. Una ruptura por encima de este nivel podría llevar a probar la resistencia lejana en 0,005632. Por el lado bajista, el primer soporte se encuentra en el centro de gravedad 0,005196, a 0,000143 del precio actual. Si se rompe este nivel, el siguiente soporte sería S1, en 0,004962. Un soporte aún más profundo se ubica en el punto S2, en 0,004761. Las distancias entre estos niveles proporcionan referencias claras de espacio para seguir la evolución del mercado.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para KET

Predicción del precio de KET (KET) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de KET en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de KET (KET) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de KET podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará KET en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de KET para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de KET.

Cómo comprar e invertir KET en España

¿Listo para empezar con KET? Comprar KET es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar KET. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de KET (KET).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará KET instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar KET (KET)

¿Qué puedes hacer con KET?

Poseer KET te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar KET (KET) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es KET (KET)

KET es una KET.

KET Recurso

Para conocer KET más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial KET
Explorador de bloques

Categoría :

Avalanche EcosystemCat-ThemedMade in USA

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre KET

Última actualización de la página: 2026-08-12 07:42:32 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para KET (KET)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre KET

KET USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de KET con apalancamiento. Explora el trading de futuros KETUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera KET (KET) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de KET en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
KET/USD1
€0.00506626
€0.00506626€0.00506626
-13.07%
7.76M (USDT)
KET/USDT
€0.00514108
€0.00514108€0.00514108
-11.89%
10.89M (USDT)

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AI Router Protocol

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AIR

€0.00000
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up

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UPROBINHOOD

€0.255506
€0.255506€0.255506

+197.10%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3351162
€0.3351162€0.3351162

-8.56%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.0121432
€0.0121432€0.0121432

-23.46%

AurumX

AurumX

UMX

€0.1031398
€0.1031398€0.1031398

-31.38%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000382012
€0.000382012€0.000382012

+67.62%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0060028
€0.0060028€0.0060028

+55.11%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.61526
€2.61526€2.61526

+25.66%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.011094
€0.011094€0.011094

+22.85%

Myros

Myros

MY

€0.00989
€0.00989€0.00989

+12.74%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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