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El precio actual de aPriori hoy es 0.20614 EUR. La capitalización de mercado de APR es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de APR a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de aPriori hoy es 0.20614 EUR. La capitalización de mercado de APR es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de APR a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de aPriori(APR)

Precio en vivo de 1 APR en EUR:

€0.1772804
€0.1772804€0.1772804
+3.87%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de aPriori (APR)
Última actualización de la página: 2026-08-12 04:36:10 (UTC+8)

Precio de aPriori hoy

El precio actual de aPriori (APR) hoy es € 0.20614, con una variación del 3.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de APR a EUR es € 0.20614 por APR.

aPriori actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- APR. Durante las últimas 24 horas, APR cotiza entre € 0.1954 (bajo) y € 0.20709 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, APR experimentó un cambio de +0.68% en la última hora y de +10.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 92.84K.

Información del mercado de aPriori (APR)

--
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€ 92.84K
€ 92.84K€ 92.84K

€ 206.14M
€ 206.14M€ 206.14M

--
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1,000,000,000
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BSC

La capitalización de mercado actual de aPriori es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 92.84K. El suministro circulante de APR es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 206.14M.

Historial de precios de aPriori EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.1954
€ 0.1954€ 0.1954
24H Mín
€ 0.20709
€ 0.20709€ 0.20709
24H Máx

€ 0.1954
€ 0.1954€ 0.1954

€ 0.20709
€ 0.20709€ 0.20709

--
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--
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+0.68%

+3.87%

+10.30%

+10.30%

Historial de precios de aPriori (APR) en EUR

Siga los cambios de precios de aPriori para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0066051+3.87%
30 Días€ -0.02414-10.49%
60 Días€ +0.01483+7.75%
90 Días€ +0.06074+41.77%
Cambio de precio de aPriori hoy

Hoy, APR registró un cambio de € +0.0066051 (+3.87%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de aPriori en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.02414 (-10.49%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de aPriori en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, APR experimentó un cambio de € +0.01483 (+7.75%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de aPriori en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.06074 (+41.77%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de aPriori (APR)?

Consulta la página Historial de precios de aPriori ahora.

Análisis de aPriori

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de aPriori, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de aPriori: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de APR: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS2 ≤ Precio < S1Entre S2‑S1Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.

APR_USDT se encuentra en el período de 4 horas, con un precio actual de 0.19625, operando entre los niveles clave S2 y S1. El precio está situado por debajo del nivel central de 0.2001. El sistema de medias móviles muestra una configuración alcista. El indicador MACD ha generado una señal de cruce bajista, mientras que las líneas rápida y lenta presentan una divergencia de fuerza. El RSI se mantiene en una zona neutral, oscilando dentro de dicho rango. La volatilidad permanece en un estado de convergencia. Ambas partes, compradores y vendedores, han alcanzado un equilibrio temporal en el nivel actual. La resistencia más cercana hacia arriba, correspondiente al nivel S1, se ubica en 0.1972, a una distancia de 0.00095 respecto al precio actual. Por encima, la resistencia central en 0.2001 se sitúa 0.00385 por encima del nivel actual. En cuanto al soporte más próximo hacia abajo, el nivel S2 se encuentra en 0.1954, a 0.00085 del precio actual. Además, la resistencia de referencia más lejana, R1, está ubicada en 0.2019. Los niveles clave están concentrados dentro de un rango de ±0.5% alrededor del intervalo de negociación actual.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de aPriori?

Los precios de los tokens de aPriori (APR) están influenciados por varios factores clave:

Demanda y Oferta del Mercado: El volumen de operaciones, la circulación de tokens y el sentimiento de los tenedores afectan directamente los movimientos de precio.

Adopción de la Plataforma: La utilización de los servicios de mercado de predicciones de aPriori y el crecimiento de su base de usuarios impulsan la demanda de utilidad.

Desarrollo Técnico: Las actualizaciones del protocolo, las nuevas funciones y el progreso en la hoja de ruta influyen en la confianza de los inversores.

Condiciones del Mercado: Las tendencias generales del mercado cripto, la correlación con Bitcoin y los movimientos específicos de cada sector afectan a APR.

Alianzas Estratégicas: Las alianzas e integraciones estratégicas pueden aumentar la visibilidad y la adopción.

Tokenomics: Los recompensos por staking, los mecanismos de quema y los planes de emisión afectan la dinámica de la oferta.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de aPriori hoy?

La gente quiere conocer el precio del APR hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, gestionar la cartera, determinar los momentos óptimos para entrar o salir del mercado, evaluar el rendimiento de las inversiones y mantenerse al tanto de las tendencias del mercado. La fijación de precios en tiempo real ayuda a los traders a aprovechar la volatilidad y las oportunidades que surgen.

Predicción de precios para aPriori

Predicción del precio de aPriori (APR) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de APR en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de aPriori (APR) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de aPriori podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará aPriori en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de APR para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de aPriori.

Cómo comprar e invertir aPriori en España

¿Listo para empezar con aPriori? Comprar APR es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar aPriori. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de aPriori (APR).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará aPriori instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar aPriori (APR)

¿Qué puedes hacer con aPriori?

Poseer aPriori te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar aPriori (APR) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es aPriori (APR)

aPriori está desarrollando la capa de coordinación inteligente del flujo de órdenes para blockchains de alto rendimiento. Su arquitectura incluye un Motor de Segmentación de Flujo de Órdenes que clasifica las operaciones en tiempo real y un motor de enrutamiento consciente del flujo que dirige las órdenes benignas hacia pools de liquidez eficientes, mientras aísla las más riesgosas hacia rutas resilientes. El sistema integra la captura de MEV con un mecanismo de redistribución, devolviendo valor a los stakers y validadores para alinear mejor los incentivos.

aPriori Recurso

Para conocer aPriori más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial aPriori
Explorador de bloques

Categoría :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDODecentralized Finance (DeFi)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre aPriori

Última actualización de la página: 2026-08-12 04:36:10 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para aPriori (APR)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre aPriori

APR USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de APR con apalancamiento. Explora el trading de futuros APRUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera aPriori (APR) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de aPriori en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
APR/USDT
€0.1772804
€0.1772804€0.1772804
+3.86%
468.87K (USDT)

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TOFU Story

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+50.52%

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€2.52453
€2.52453€2.52453

+21.30%

Aether Network

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AET

€0.010234
€0.010234€0.010234

+13.33%

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MY

€0.009546
€0.009546€0.009546

+8.82%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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