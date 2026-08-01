Precio de aPriori hoy

El precio actual de aPriori (APR) hoy es € 0.20614, con una variación del 3.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de APR a EUR es € 0.20614 por APR.

aPriori actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- APR. Durante las últimas 24 horas, APR cotiza entre € 0.1954 (bajo) y € 0.20709 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, APR experimentó un cambio de +0.68% en la última hora y de +10.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 92.84K.

Información del mercado de aPriori (APR)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 92.84K€ 92.84K € 92.84K Cap. de mercado totalmente diluida € 206.14M€ 206.14M € 206.14M Suministro de Circulación ---- -- Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de aPriori es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 92.84K. El suministro circulante de APR es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 206.14M.