Precio de GameStop (GME) hoy

El precio actual de GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) hoy es € 0.0000184, con una variación del 3.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GMEROBINHOOD a EUR es € 0.0000184 por GMEROBINHOOD.

GameStop (GME) actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- GMEROBINHOOD. Durante las últimas 24 horas, GMEROBINHOOD cotiza entre € 0.00001525 (bajo) y € 0.0000232 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, GMEROBINHOOD experimentó un cambio de +3.37% en la última hora y de -51.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 81.26K.

Información del mercado de GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 81.26K€ 81.26K € 81.26K Cap. de mercado totalmente diluida € 1.84M€ 1.84M € 1.84M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de GameStop (GME) es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 81.26K. El suministro circulante de GMEROBINHOOD es de --, con un suministro total de 100000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.84M.