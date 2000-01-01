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Principales tokens de Ecosistema X Layer por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema X Layer. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00074
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.756
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 5.05M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999007
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 4.06B
$ 64.72M
5
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999813
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 3.49B
$ 285.55M
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999754
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 2.81B
$ 125.66M
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.58M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.99
-0.29%
+0.01%
-1.24%
$ 867.91M
$ 26.09K
9
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,500
-0.14%
0.00%
-1.46%
$ 189.49M
$ 386.85
10
$ 218.73
+0.01%
-0.24%
-0.64%
$ 142.86M
$ 365.32
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999659
+0.05%
0.00%
0.00%
$ 111.53M
$ 2.22M
12
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006417
+0.43%
-3.07%
+5.93%
$ 63.76M
$ 97.14M
13
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
+0.83%
0.00%
+0.83%
$ 34.65M
$ 448.26K
15
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 95.38
+0.24%
+0.00%
+11.02%
$ 20.06M
$ 2.28M
16
OKX Wrapped ETH
OKX Wrapped ETH
XETH
$ 1,885.46
-0.25%
+0.01%
-1.07%
$ 18.52M
$ 190.20K
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.303322
-0.27%
-0.03%
+4.33%
$ 16.26M
$ 137.07K
18
XDOG
XDOG
XDOG
$ 0.00447336
+1.91%
+0.14%
+32.62%
$ 4.47M
$ 671.97K
19
OKX Wrapped SOL
OKX Wrapped SOL
XSOL
$ 76.08
-0.24%
+0.00%
+3.06%
$ 2.82M
$ 184.62K
20
Niuma
Niuma
NIUMA
$ 0.00058063
+0.71%
+0.09%
+19.83%
$ 564.94K
$ 9.52K
21
Wrapped NVIDIA xStock
Wrapped NVIDIA xStock
WNVDAX
$ 218.06
-0.39%
-0.00%
-2.39%
$ 403.46K
$ 678.77K
22
Wrapped Circle xStock
Wrapped Circle xStock
WCRCLX
$ 70.86
-0.11%
+0.06%
+6.09%
$ 191.76K
$ 72.20K
23
XFROG
XFROG
XFROG
$ 8.84918E-7
+0.32%
+0.20%
+10.25%
$ 185.79K
--
24
Wrapped SpaceX xStock
Wrapped SpaceX xStock
WSPCXX
$ 133.42
-0.06%
-0.02%
+0.56%
$ 179.49K
$ 472.67K
25
Wrapped Sandisk Corporation xStock
Wrapped Sandisk Corporation xStock
WSNDKX
$ 1,300.54
-0.25%
+0.04%
+6.75%
$ 162.08K
$ 115.97K
26
Wrapped SK hynix xStock
Wrapped SK hynix xStock
WSKHYX
$ 144.53
-0.20%
+0.05%
+4.72%
$ 110.56K
$ 70.46K
27
DOGSHIT
DOGSHIT
DOGSHIT
$ 9.8195E-7
0.00%
+5.70%
+14.43%
$ 59.16K
--
28
Xwawa
Xwawa
XWAWA
$ 5.051E-5
+0.32%
-0.10%
+33.70%
$ 50.50K
--
29
DOGFART
DOGFART
DOGFART
$ 8.36464E-7
0.00%
-1.20%
-0.36%
$ 41.29K
--
30
Banmao
Banmao
BANMAO
$ 2.656E-5
+0.34%
-10.20%
-4.63%
$ 26.55K
--
31
GOUT Coin
GOUT Coin
GOUT COIN
$ 1.25601E-7
0.00%
+1.10%
-0.14%
$ 26.38K
--
32
Grodo AI
Grodo AI
GRODO
$ 1.47268E-7
0.00%
+6.00%
-0.42%
$ 14.44K
--
33
OKIE
OKIE
OKIE
$ 1.2E-5
+0.33%
-10.00%
-42.20%
$ 11.99K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema X Layer y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema X Layer representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 33 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $98.41B.
¿Cuál es el token de Ecosistema X Layer con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema X Layer rastreados en MEXC, GRODO ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 6.00% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema X Layer están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 33 tokens de Ecosistema X Layer, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, LINK, USDE se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema X Layer. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema X Layer?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema X Layer es de aproximadamente $98.41B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema X Layer, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.