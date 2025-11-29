Precio de DOGSHIT hoy

El precio actual de DOGSHIT (DOGSHIT) hoy es $ 0.00012619, con una variación del 4.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOGSHIT a USD es $ 0.00012619 por DOGSHIT.

DOGSHIT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,658,060, con un suministro circulante de 60.34B DOGSHIT. Durante las últimas 24 horas, DOGSHIT cotiza entre $ 0.00012012 (bajo) y $ 0.00014619 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00081615, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00004054.

En el corto plazo, DOGSHIT experimentó un cambio de -0.57% en la última hora y de -27.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DOGSHIT (DOGSHIT)

Cap de mercado $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M Suministro de Circulación 60.34B 60.34B 60.34B Suministro total 60,338,662,583.1 60,338,662,583.1 60,338,662,583.1

