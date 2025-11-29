Precio de Xwawa hoy

El precio actual de Xwawa (XWAWA) hoy es --, con una variación del 5.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XWAWA a USD es -- por XWAWA.

Xwawa actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 255,298, con un suministro circulante de 1.00B XWAWA. Durante las últimas 24 horas, XWAWA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00137407, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, XWAWA experimentó un cambio de -0.96% en la última hora y de +25.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Xwawa (XWAWA)

Cap de mercado $ 255.30K$ 255.30K $ 255.30K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 255.30K$ 255.30K $ 255.30K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

