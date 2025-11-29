Precio de Niuma hoy

El precio actual de Niuma (NIUMA) hoy es $ 0.0003275, con una variación del 1.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NIUMA a USD es $ 0.0003275 por NIUMA.

Niuma actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 318,735, con un suministro circulante de 973.24M NIUMA. Durante las últimas 24 horas, NIUMA cotiza entre $ 0.00030966 (bajo) y $ 0.00033278 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00160265, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00005659.

En el corto plazo, NIUMA experimentó un cambio de -1.14% en la última hora y de +16.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Niuma (NIUMA)

