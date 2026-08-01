Precio de Wrapped NVIDIA xStock hoy

El precio actual de Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX) hoy es $ 223.21, con una variación del 2.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WNVDAX a USD es $ 223.21 por WNVDAX.

Wrapped NVIDIA xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 414,325, con un suministro circulante de 1.86K WNVDAX. Durante las últimas 24 horas, WNVDAX cotiza entre $ 216.86 (bajo) y $ 224.7 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 228.63, mientras que el mínimo histórico fue $ 189.87.

En el corto plazo, WNVDAX experimentó un cambio de -0.27% en la última hora y de +1.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 280.05K.

Información del mercado de Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX)

Cap de mercado $ 414.33K$ 414.33K $ 414.33K Volumen (24H) $ 280.05K$ 280.05K $ 280.05K Cap. de mercado totalmente diluida $ 414.97K$ 414.97K $ 414.97K Suministro de Circulación 1.86K 1.86K 1.86K Suministro total 1,860.691664713339 1,860.691664713339 1,860.691664713339

La capitalización de mercado actual de Wrapped NVIDIA xStock es de $ 414.33K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 280.05K. El suministro circulante de WNVDAX es de 1.86K, con un suministro total de 1860.691664713339. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 414.97K.