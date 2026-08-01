¿Cuál es el precio actual de Wrapped Circle xStock?

Wrapped Circle xStock (WCRCLX) se cotiza a €59.39788709610000, lo que refleja un movimiento de precios del -2.04% en las últimas 24 horas. Estos datos en vivo agregan precios provenientes de exchanges globales para brindar a los traders una valoración precisa del mercado en cualquier momento.

¿Qué papel desempeña Wrapped Circle xStock en su ecosistema?

Como activo central dentro de la red -- y parte del sector Tokenized Assets,Wrapped-Tokens,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,X Layer Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem, WCRCLX suele impulsar funciones esenciales como pagos, staking, votación de gobernanza e incentivos de liquidez. Su diseño puede influir en cómo funcionan las aplicaciones o contratos inteligentes en todo su ecosistema.

¿Con qué intensidad se está negociando WCRCLX hoy?

En las últimas 24 horas, WCRCLX registró un volumen de operaciones de €--. Un volumen elevado suele indicar un fuerte interés de los inversores, una liquidez más saludable y una mejor ejecución tanto para traders pequeños como grandes.

¿Cuál es la oferta circulante de Wrapped Circle xStock?

Hoy hay -- tokens en circulación, lo que determina la cantidad disponible para la negociación. La oferta circulante ayuda a los inversores a estimar la escasez, la dinámica de inflación y la posible distribución a largo plazo del token.

¿Cuál es la capitalización de mercado y el puesto de WCRCLX?

Wrapped Circle xStock ocupa actualmente el puesto #-- en el mercado con una capitalización de mercado de €168466.1935605705000, lo que lo coloca entre los activos reconocidos en su sector y ayuda a los inversores a medir su escala relativa.

¿Cómo ha evolucionado Wrapped Circle xStock en las últimas 24 horas?

Su precio ha mostrado un movimiento de precios del -2.04% en las últimas 24 horas. Los movimientos a corto plazo pueden verse influenciados por el sentimiento de trading, cambios en la liquidez o acontecimientos relacionados con la red --.

¿Cómo se compara Wrapped Circle xStock con activos similares en la misma categoría?

Dentro del segmento Tokenized Assets,Wrapped-Tokens,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,X Layer Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem, WCRCLX muestra una actividad competitiva respaldada por niveles sólidos de trading, alta liquidez y sus casos de uso continuos en su ecosistema.