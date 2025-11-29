Precio de Grodo AI hoy

El precio actual de Grodo AI (GRODO) hoy es --, con una variación del 3.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GRODO a USD es -- por GRODO.

Grodo AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 79,592, con un suministro circulante de 99.28B GRODO. Durante las últimas 24 horas, GRODO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GRODO experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de +13.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Grodo AI (GRODO)

Cap de mercado $ 79.59K$ 79.59K $ 79.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 79.59K$ 79.59K $ 79.59K Suministro de Circulación 99.28B 99.28B 99.28B Suministro total 99,278,544,457.77556 99,278,544,457.77556 99,278,544,457.77556

La capitalización de mercado actual de Grodo AI es de $ 79.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GRODO es de 99.28B, con un suministro total de 99278544457.77556. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 79.59K.