Precio de OKX Wrapped ETH hoy

El precio actual de OKX Wrapped ETH (XETH) hoy es $ 1 912,61, con una variación del 1,09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XETH a USD es $ 1 912,61 por XETH.

OKX Wrapped ETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18 789 812, con un suministro circulante de 9,82K XETH. Durante las últimas 24 horas, XETH cotiza entre $ 1 855,23 (bajo) y $ 1 913,21 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3 185,56, mientras que el mínimo histórico fue $ 1 514,44.

En el corto plazo, XETH experimentó un cambio de +0,22% en la última hora y de +2,37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 216,38K.

Información del mercado de OKX Wrapped ETH (XETH)

Cap de mercado $ 18,79M$ 18,79M $ 18,79M Volumen (24H) $ 216,38K$ 216,38K $ 216,38K Cap. de mercado totalmente diluida $ 18,79M$ 18,79M $ 18,79M Suministro de Circulación 9,82K 9,82K 9,82K Suministro total 9 824,227300019998 9 824,227300019998 9 824,227300019998

La capitalización de mercado actual de OKX Wrapped ETH es de $ 18,79M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 216,38K. El suministro circulante de XETH es de 9,82K, con un suministro total de 9824.227300019998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18,79M.