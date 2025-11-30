Precio de OKIE hoy

El precio actual de OKIE (OKIE) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OKIE a USD es -- por OKIE.

OKIE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,437.47, con un suministro circulante de 1.00B OKIE. Durante las últimas 24 horas, OKIE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00362919, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OKIE experimentó un cambio de -- en la última hora y de -6.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de OKIE (OKIE)

Cap de mercado $ 9.44K$ 9.44K $ 9.44K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.44K$ 9.44K $ 9.44K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de OKIE es de $ 9.44K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OKIE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.44K.