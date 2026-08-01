Precio de Wrapped SpaceX xStock hoy

El precio actual de Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX) hoy es $ 143.43, con una variación del 8.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WSPCXX a USD es $ 143.43 por WSPCXX.

Wrapped SpaceX xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 192,231, con un suministro circulante de -- WSPCXX. Durante las últimas 24 horas, WSPCXX cotiza entre $ 130.69 (bajo) y $ 142.74 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 143.7, mientras que el mínimo histórico fue $ 114.05.

En el corto plazo, WSPCXX experimentó un cambio de +0.49% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 261.81K.

Información del mercado de Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX)

Cap de mercado $ 192.23K$ 192.23K $ 192.23K Volumen (24H) $ 261.81K$ 261.81K $ 261.81K Cap. de mercado totalmente diluida $ 192.47K$ 192.47K $ 192.47K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,339.523042282191 1,339.523042282191 1,339.523042282191

La capitalización de mercado actual de Wrapped SpaceX xStock es de $ 192.23K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 261.81K. El suministro circulante de WSPCXX es de --, con un suministro total de 1339.523042282191. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 192.47K.