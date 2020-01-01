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Principales tokens de Almacenamiento por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Almacenamiento. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7016
-0.35%
+0.51%
-1.44%
$ 555.87M
$ 1.32M
2
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002633
+0.30%
+0.42%
+0.19%
$ 260.28M
$ 230.98B
3
Arweave
Arweave
AR
$ 1.795
-0.28%
-2.60%
-1.80%
$ 117.91M
$ 42.86K
4
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003314
-0.03%
-1.25%
-2.70%
$ 58.42M
$ 181.68M
5
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02197
-0.23%
-10.39%
-12.85%
$ 52.65M
$ 3.61M
6
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004923
+2.41%
+0.56%
+0.66%
$ 28.28M
$ 117.47M
7
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.092535
-0.04%
-0.02%
-6.31%
$ 22.30M
$ 64.09K
8
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04619
+2.31%
+5.76%
-1.21%
$ 19.05M
$ 1.51M
9
Autonomi
Autonomi
AUTONOMI
$ 0.03907
-1.46%
+1.48%
+23.91%
$ 13.07M
$ 2.14M
10
Iagon
Iagon
IAG
$ 0.02181552
-0.03%
+0.03%
+1.11%
$ 8.20M
$ 141.60K
11
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00455952
+0.34%
-0.00%
-3.52%
$ 6.93M
$ 97.66K
12
Shadow Token
Shadow Token
SHDW
$ 0.01566527
+0.01%
+0.01%
-1.85%
$ 2.65M
$ 27.22K
13
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0.009877
+0.04%
+0.51%
-1.96%
$ 2.44M
$ 5.24M
14
swarm
swarm
BZZ
$ 0.04127
+0.02%
-1.43%
+1.43%
$ 2.17M
$ 1.34M
15
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00020355
0.00%
+0.00%
+1.18%
$ 2.04M
$ 72.34
16
Pipe Network
Pipe Network
PIPE
$ 0.01279634
+0.13%
+0.07%
+15.77%
$ 1.28M
$ 141.77K
17
OORT
OORT
OORT
$ 0.0015467
-0.80%
+14.23%
+47.29%
$ 1.21M
$ 36.72M
18
ScPrime
ScPrime
SCP
$ 0.01983217
0.00%
-0.02%
+28.00%
$ 1.12M
$ 2.28K
19
Zus
Zus
ZCN
$ 0.00129517
-0.11%
+0.01%
-1.89%
$ 518.07K
$ 4.92
20
Xandeum
Xandeum
XAND
$ 0.00028213
0.00%
+0.02%
-22.30%
$ 435.51K
$ 5.44
21
WeSendit
WeSendit
WSI
$ 0.00043973
+5.59%
+0.05%
+3.61%
$ 371.86K
$ 3.79K
22
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0.00996941
+0.13%
-0.02%
-0.56%
$ 266.34K
$ 14.22K
23
Stratos
Stratos
STOS
$ 0.00444162
0.00%
+0.01%
-3.15%
$ 172.34K
$ 4.99
24
Big Data Protocol
Big Data Protocol
BDP
$ 0.00258326
0.00%
--
-2.21%
$ 167.71K
$ 375.71
25
Coldstack
Coldstack
CLS
$ 0.004957
-0.94%
-0.46%
-8.46%
$ 116.56K
$ 4.11M
26
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0.00040194
+0.89%
-0.04%
-19.94%
$ 52.90K
$ 182.84
27
Archivas
Archivas
RCHV
$ 2.183E-5
0.00%
+14.10%
+4.05%
$ 21.83K
--
28
Verida Token
Verida Token
VDA
$ 4.975E-5
0.00%
-1.30%
-1.39%
$ 17.52K
--
29
CAMELL
CAMELL
CAMT
$ 1.089E-5
0.00%
-83.70%
+0.46%
$ 10.89K
--
30
ProximaX
ProximaX
XPX
$ 0.00014814
+0.19%
+53.82%
+66.31%
--
$ 559.41M
31
StorX Network
StorX Network
SRX
$ 0.05135
+0.10%
+0.06%
-0.79%
--
$ 156.89K
32
Real World Services
Real World Services
RWS
$ 0.00869
+0.23%
+0.82%
+2.50%
--
$ 1.30M
33
CESS Network
CESS Network
CESS
$ 0.001499
-0.86%
-4.76%
+12.19%
--
$ 42.79M
34
Impossible Cloud Net
Impossible Cloud Net
ICNT
$ 0.13342
-0.83%
-2.85%
+26.66%
--
$ 600.37K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Almacenamiento y por qué son populares?
Los tokens de Almacenamiento representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 34 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1.16B.
¿Cuál es el token de Almacenamiento con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Almacenamiento rastreados en MEXC, XPX ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 53.82% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Almacenamiento están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 34 tokens de Almacenamiento, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. FIL, BTT, AR se encuentra entre los tokens populares de Almacenamiento. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Almacenamiento?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Almacenamiento es de aproximadamente $1.16B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Almacenamiento, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.