¿Qué es WeSendit?

WeSendit es una solución descentralizada para el intercambio de archivos y redes de almacenamiento en la nube que prioriza la privacidad del usuario y la seguridad de los datos. Gracias a sus asociaciones en redes Web 3.0, WeSendit elimina las restricciones de espacio de almacenamiento y permite a los usuarios ahorrar hasta un 80% en comparación con otros proveedores de nube. WeSendit permite a los usuarios seleccionar la red por la cual desean que se transmitan sus datos, y para garantizar la máxima seguridad, los datos se almacenan de forma redundante en miles de zonas de disponibilidad en todo el mundo.

¿Qué hace que WeSendit sea único?

WeSendit se destaca de otros proveedores de nube debido a su enfoque en la privacidad del usuario y la seguridad de los datos. WeSendit utiliza tecnologías descentralizadas Web 3.0 para crear herramientas que ofrecen un procesamiento de datos confiable y seguro. Además, el token de WeSendit (WSI) sirve como medio de pago y recompensa a los usuarios con tokens por enviar datos según su suscripción y los paquetes de servicios opcionales "paga según lo uses".

¿Para qué puede utilizarse WeSendit (WSI)?

El token de WeSendit (WSI) puede usarse de diversas maneras, como pagar por servicios recurrentes, transferir fondos, comerciar o intercambiar por otros activos criptográficos. Los titulares de tokens obtienen beneficios mediante referidos, recompensas por staking, uso de aplicaciones proporcionadas, servicios de la red de almacenamiento y el Programa de Actividad, que recompensa a los usuarios con tokens cuando envían sus datos a través de wesendit.com.

¿Cuál es el precio actual de mercado de WSI?

Actualmente está valorado en €, lo que refleja un movimiento de precios del -0.07% durante las últimas 24 horas. Las actualizaciones de precios reflejan datos de mercado agregados en tiempo real.

¿Qué cantidad de liquidez tiene WeSendit en todas las exchanges?

Con una puntuación de liquidez de --/100, WSI muestra una profundidad de mercado estable en los mercados con alto volumen de operaciones.

¿Cuál es el volumen diario de WSI?

Durante las últimas 24 horas, los traders intercambiaron €-- en valor de WSI. Un alto volumen de operaciones contribuye a spreads más estrechos y transacciones más fluidas.

¿Cuál es el rango de precios de hoy para WeSendit?

Ha cotizado entre € y €, capturando la ventana de volatilidad del día.

¿Qué determina la accesibilidad y popularidad de WSI en los mercados globales?

Los factores incluyen listados en exchanges, disponibilidad de pares de trading, profundidad de liquidez y cuán bien integrado está WSI dentro del ecosistema de --.