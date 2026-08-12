Precio de Stratos (STOS)
El precio actual de Stratos (STOS) hoy es $ 0.0066944, con una variación del 50.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STOS a USD es $ 0.0066944 por STOS.
Stratos actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 259,749, con un suministro circulante de 38.80M STOS. Durante las últimas 24 horas, STOS cotiza entre $ 0.00436126 (bajo) y $ 0.00669497 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5.18, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00101432.
En el corto plazo, STOS experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +106.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.54.
La capitalización de mercado actual de Stratos es de $ 259.75K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.54. El suministro circulante de STOS es de 38.80M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 669.44K.
-0.00%
+50.89%
+106.77%
+106.77%
Durante el día de hoy, el cambio de precio de Stratos a USD fue de $ +0.00225779.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Stratos a USD fue de $ -0.0019687587.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Stratos a USD fue de $ +0.0002036617.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Stratos a USD fue de $ +0.000000015658216365.
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ +0.00225779
|+50.89%
|30 Días
|$ -0.0019687587
|-29.40%
|60 Días
|$ +0.0002036617
|+3.04%
|90 Días
|$ +0.000000015658216365
|+0.00%
Para 2040, el precio de Stratos podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
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¿Cuál es el precio en vivo de Stratos?
Stratos se cotiza a €0.00569657985788160000, mostrando un movimiento de precio de 50.88% en las últimas 24 horas. Esta cifra en tiempo real refleja la combinación de datos provenientes de múltiples mercados spot.
¿Qué tan volátil está STOS hoy?
La volatilidad del precio de STOS en las últimas 24 horas es del --%. Una mayor volatilidad sugiere cambios rápidos en el precio, mientras que una menor volatilidad indica estabilidad.
¿Cuál es el rango de trading en 24 horas para Stratos?
El token fluctuó entre €0.003711201283309140000 (mínimo) y €0.005697064897693830000 (máximo). Los traders suelen utilizar esta información para evaluar el impulso diario y la fortaleza del mercado.
¿Cuánto volumen de trading ha generado STOS?
En las últimas 24 horas, STOS acumuló €-- en actividad comercial, lo que muestra cuán activamente el mercado está interactuando con este activo.
¿Cómo se compara el precio actual con su máximo histórico (ATH) y su mínimo histórico (ATL)?
El máximo histórico es de €4.407905662020000, y el mínimo histórico es de €0.000863132600598480000. Comparar el precio actual con estos niveles ayuda a los traders a entender los ciclos a largo plazo.
¿Qué tan fuerte es la liquidez del mercado para Stratos?
La fuerza de la liquidez está calificada con --/100, lo que indica la profundidad de la orden book y la facilidad de ejecución durante sesiones de trading activas.
¿Cómo se compara STOS con otros tokens de la categoría Entertainment,Infrastructure,Smart Contract Platform,Storage,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,DePIN,Osmosis Ecosystem?
Dentro de la categoría Entertainment,Infrastructure,Smart Contract Platform,Storage,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,DePIN,Osmosis Ecosystem, STOS muestra un desempeño competitivo, respaldado por €-- en liquidez y el interés constante de los traders.
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
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