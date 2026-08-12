Precio de Stratos hoy

El precio actual de Stratos (STOS) hoy es $ 0.0066944, con una variación del 50.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STOS a USD es $ 0.0066944 por STOS.

Stratos actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 259,749, con un suministro circulante de 38.80M STOS. Durante las últimas 24 horas, STOS cotiza entre $ 0.00436126 (bajo) y $ 0.00669497 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5.18, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00101432.

En el corto plazo, STOS experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +106.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.54.

Información del mercado de Stratos (STOS)

Cap de mercado $ 259.75K$ 259.75K $ 259.75K Volumen (24H) $ 0.54$ 0.54 $ 0.54 Cap. de mercado totalmente diluida $ 669.44K$ 669.44K $ 669.44K Suministro de Circulación 38.80M 38.80M 38.80M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Stratos es de $ 259.75K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.54. El suministro circulante de STOS es de 38.80M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 669.44K.