Stratos is the next generation of decentralized Data Mesh that provides a scalable, reliable, self-balanced storage, database, and computation network. Stratos is born for scaling blockchain process capacity while retaining the decentralized benefits of a distributed protocol including trustlessness, traceability, verifiability, privacy, and other competitive strengths.

NombreSTOS

PuestoNo.1378

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,58%

Suministro de circulación38 800 874

Suministro máx.0

Suministro total100 000 000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico5.495906705056041,2021-11-25

Precio más bajo0.10131339050901036,2025-07-10

Blockchain públicaETH

