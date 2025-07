CLS

ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.

NombreCLS

PuestoNo.2290

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.13%

Suministro de circulación23,514,168

Suministro máx.50,000,000

Suministro total49,763,520

Tasa de circulación0.4702%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico6.78426524,2021-05-15

Precio más bajo0.020503439717162324,2025-07-07

Blockchain públicaETH

IntroducciónColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.