Precio de Autonomi hoy

El precio actual de Autonomi (AUTONOMI) hoy es $ 0.02624, con una variación del 0.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AUTONOMI a USD es $ 0.02624 por AUTONOMI.

Autonomi actualmente está en el puesto #1507 por capitalización de mercado en $ 3.59M, con un suministro circulante de 136.64M AUTONOMI. Durante las últimas 24 horas, AUTONOMI cotiza entre $ 0.0261 (bajo) y $ 0.0265 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.35756319057761676, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.025970483924033047.

En el corto plazo, AUTONOMI experimentó un cambio de +0.38% en la última hora y de -1.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 93.72K.

Información del mercado de Autonomi (AUTONOMI)

Puesto No.1507 Cap de mercado $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Volumen (24H) $ 93.72K$ 93.72K $ 93.72K Cap. de mercado totalmente diluida $ 31.49M$ 31.49M $ 31.49M Suministro de Circulación 136.64M 136.64M 136.64M Suministro total 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 Blockchain pública ARB

La capitalización de mercado actual de Autonomi es de $ 3.59M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 93.72K. El suministro circulante de AUTONOMI es de 136.64M, con un suministro total de 1200000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 31.49M.