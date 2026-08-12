Precio de Real World Services hoy

El precio actual de Real World Services (RWS) hoy es € 0.00859, con una variación del 0.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RWS a EUR es € 0.00859 por RWS.

Real World Services actualmente está en el puesto #4535 por capitalización de mercado en € 0.00, con un suministro circulante de 0.00 RWS. Durante las últimas 24 horas, RWS cotiza entre € 0.00851 (bajo) y € 0.00864 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.014324288136753715, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0125536422953332676.

En el corto plazo, RWS experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de +1.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 11.34K.

Información del mercado de Real World Services (RWS)

Puesto No.4535 Cap de mercado € 0.00€ 0.00 € 0.00 Volumen (24H) € 11.34K€ 11.34K € 11.34K Cap. de mercado totalmente diluida € 851.21K€ 851.21K € 851.21K Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 99,092,562 99,092,562 99,092,562 Suministro total 99,092,562 99,092,562 99,092,562 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Real World Services es de € 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de € 11.34K. El suministro circulante de RWS es de 0.00, con un suministro total de 99092562. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 851.21K.