Precio de Crust Network hoy

El precio actual de Crust Network (CRU) hoy es $ 0.00996948, con una variación del 2.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRU a USD es $ 0.00996948 por CRU.

Crust Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 266,344, con un suministro circulante de 26.72M CRU. Durante las últimas 24 horas, CRU cotiza entre $ 0.00971743 (bajo) y $ 0.01019966 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 179.24, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00769792.

En el corto plazo, CRU experimentó un cambio de +0.14% en la última hora y de +1.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 14.22K.

Información del mercado de Crust Network (CRU)

Cap de mercado $ 266.34K$ 266.34K $ 266.34K Volumen (24H) $ 14.22K$ 14.22K $ 14.22K Cap. de mercado totalmente diluida $ 349.18K$ 349.18K $ 349.18K Suministro de Circulación 26.72M 26.72M 26.72M Suministro total 35,025,067.0 35,025,067.0 35,025,067.0

La capitalización de mercado actual de Crust Network es de $ 266.34K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 14.22K. El suministro circulante de CRU es de 26.72M, con un suministro total de 35025067.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 349.18K.