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Principales tokens de Restaking por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Restaking. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,081.81
+0.80%
+1.57%
-0.37%
$ 3.41B
$ 0.02
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.99
-0.29%
+0.01%
-1.24%
$ 867.91M
$ 26.09K
3
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,864
-0.33%
-0.00%
-1.80%
$ 654.75M
$ 1.01M
4
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3726
-0.45%
-3.92%
+3.49%
$ 332.10M
$ 4.38M
5
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.335
-0.30%
-0.30%
-2.47%
$ 229.82M
$ 240.44K
6
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1738
-0.57%
-2.18%
-5.35%
$ 138.51M
$ 637.88K
7
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.67
-0.25%
+0.01%
-1.10%
$ 86.67M
$ 28.68K
8
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,516
+0.39%
0.00%
-0.98%
$ 62.53M
$ 2.58
9
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,324.02
0.00%
--
+0.53%
$ 58.46M
$ 542.84
10
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
11
$ 0.005895
+0.34%
-1.68%
+2.44%
$ 37.95M
$ 10.24M
12
SSV Token
SSV Token
SSV
$ 2.083
+0.29%
-0.14%
-0.05%
$ 34.05M
$ 24.52K
13
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,065.69
+0.08%
+0.00%
-1.44%
$ 32.44M
$ 1.35K
14
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.05904
-0.19%
-1.50%
-2.82%
$ 26.91M
$ 983.96K
15
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.002752
-0.18%
-2.90%
+6.20%
$ 23.44M
$ 22.21M
16
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,020.42
-0.25%
+0.01%
-1.04%
$ 23.31M
$ 4.97K
17
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01266
-1.01%
-2.97%
-8.35%
$ 14.81M
$ 24.74M
18
Kelp Gain
Kelp Gain
AGETH
$ 2,000.27
0.00%
--
-0.53%
$ 12.76M
$ 355.84
19
KernelDAO
KernelDAO
KERNEL
$ 0.03712
+0.29%
+2.29%
+16.30%
$ 10.75M
$ 1.58M
20
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 98.74
-0.08%
+0.00%
+3.13%
$ 7.84M
$ 677.34
21
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,965.89
0.00%
+0.01%
+0.66%
$ 7.51M
$ 98.29
22
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 88.68
-0.14%
+0.00%
+3.32%
$ 7.36M
$ 6.98K
23
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.0128
+0.79%
+1.59%
-0.78%
$ 6.19M
$ 4.37M
24
Zircuit
Zircuit
ZRC
$ 0.0008406
-0.14%
-4.55%
-0.57%
$ 4.91M
$ 108.26M
25
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006204
-0.26%
+0.37%
+0.36%
$ 3.08M
$ 85.74M
26
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 98.54
-0.11%
+0.00%
+2.91%
$ 2.79M
$ 1.57K
27
King Protocol
King Protocol
KING
$ 173.66
-0.29%
-0.03%
-3.15%
$ 1.14M
$ 191.70
28
Obol
Obol
OBOL
$ 0.00225066
+2.63%
-0.03%
-19.99%
$ 699.00K
$ 252.15K
29
Automata
Automata
ATA
$ 0.00050265
+0.79%
-0.07%
-9.73%
$ 502.65K
$ 59.40K
30
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00063757
-0.07%
-0.03%
-5.68%
$ 452.51K
$ 1.17K
31
Restaked sAVAX
Restaked sAVAX
RSAVAX
$ 8.34
0.00%
--
-1.53%
$ 360.66K
$ 60.55
32
Carrot by Puffer
Carrot by Puffer
CARROT
$ 0.0038592
0.00%
--
-8.40%
$ 336.04K
$ 568.48
33
Kyros
Kyros
KYROS
$ 0.01313756
-0.09%
-0.01%
+1.17%
$ 302.55K
$ 85.39
34
Eigenpie
Eigenpie
EGP
$ 0.02712013
0.00%
--
-1.95%
$ 271.20K
$ 1.45
35
SatLayer
SatLayer
SLAY
$ 0.00024049
0.00%
+0.57%
-30.15%
$ 146.44K
$ 96.25
36
Fragmetric
Fragmetric
FRAG
$ 0.00070795
0.00%
--
+15.71%
$ 143.01K
$ 21.11
37
Restake Finance
Restake Finance
RSTK
$ 0.00187196
0.00%
--
-6.87%
$ 71.61K
$ 1.17
38
Pell Network Token
Pell Network Token
PELL
$ 0.00016656
+0.01%
+0.00%
+0.48%
$ 55.96K
$ 29.95
39
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 4.214E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.57K
--
40
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002448
+0.33%
+0.66%
+0.61%
--
$ 23.47M
41
CYGNUS
CYGNUS
CGN
$ 0.001981
-0.45%
-0.30%
-0.90%
--
$ 30.38M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Restaking y por qué son populares?
Los tokens de Restaking representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 41 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $6.15B.
¿Cuál es el token de Restaking con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Restaking rastreados en MEXC, KERNEL ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.29% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Restaking están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 41 tokens de Restaking, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. WEETH, RSETH, LBTC se encuentra entre los tokens populares de Restaking. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Restaking?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Restaking es de aproximadamente $6.15B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Restaking, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.