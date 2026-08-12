Precio de Fragmetric hoy

El precio actual de Fragmetric (FRAG) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FRAG a USD es $ 0 por FRAG.

Fragmetric actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 143,007, con un suministro circulante de 202.00M FRAG. Durante las últimas 24 horas, FRAG cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.170403, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FRAG experimentó un cambio de -- en la última hora y de -9.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 21.11.

Información del mercado de Fragmetric (FRAG)

Cap de mercado $ 143.01K$ 143.01K $ 143.01K Volumen (24H) $ 21.11$ 21.11 $ 21.11 Cap. de mercado totalmente diluida $ 707.96K$ 707.96K $ 707.96K Suministro de Circulación 202.00M 202.00M 202.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Fragmetric es de $ 143.01K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 21.11. El suministro circulante de FRAG es de 202.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 707.96K.