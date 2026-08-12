Precio de Pell Network Token hoy

El precio actual de Pell Network Token (PELL) hoy es $ 0, con una variación del 0.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PELL a USD es $ 0 por PELL.

Pell Network Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 55,898, con un suministro circulante de 336.00M PELL. Durante las últimas 24 horas, PELL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02488985, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PELL experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +0.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 16.41.

Información del mercado de Pell Network Token (PELL)

Cap de mercado $ 55.90K$ 55.90K $ 55.90K Volumen (24H) $ 16.41$ 16.41 $ 16.41 Cap. de mercado totalmente diluida $ 349.36K$ 349.36K $ 349.36K Suministro de Circulación 336.00M 336.00M 336.00M Suministro total 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Pell Network Token es de $ 55.90K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 16.41. El suministro circulante de PELL es de 336.00M, con un suministro total de 2100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 349.36K.